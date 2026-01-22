MacKenzie Gore pasa a los Rangers en cambio de prospectos con los Nacionales, según fuente AP

El abridor zurdo MacKenzie Gore fue transferido a los Rangers de Texas dentro de una operación en que los Nacionales de Washington obtuvieron a cinco prospectos, según informó el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento del intercambio.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido anunciado.

Se trata del mayor paso dado por Paul Toboni, el nuevo presidente de operaciones de Washington, en la reconstrucción del roster,

Gore le proporciona a Texas un abridor que debería reforzar la parte delantera de su rotación.

El pitcher, que cumplirá 27 años el próximo mes tiene una foja de 26-41 y efectividad de 4.19 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, las últimas tres con Washington. Fue seleccionado All-Star de la Liga Nacional la temporada pasada, cuando terminó con una marca de 5-15, efectividad de 4.17 y un récord personal de 185 ponches en 30 apariciones, todas como abridor.

Fue la tercera selección general en el draft amateur de 2017 por parte de los Padres de San Diego y fue enviado a los Nacionales en un canje en 2022 que incluyó al astro dominicano Juan Soto.

Los jugadores que Washington obtendrá de Texas son el dominicano Yeremy Cabrera, Gavin Fien, Devin Fitz-Gerald, el puertorriqueño Abimelec Ortiz y Alejandro Rosario.

Fien es un campocorto de 18 años que fue seleccionado de la escuela secundaria en la primera ronda del draft del año pasado.

