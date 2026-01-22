Tommy Rees se une a los Falcons como coordinador ofensivo y volverá a trabajar con Stefanski

Los Falcons de Atlanta nombraron a Tommy Rees como coordinador ofensivo, anunció el jueves el equipo.

Será una reunión para Rees y el recién nombrado entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski. Rees trabajó bajo las órdenes de Stefanski durante dos años en Cleveland. Inicialmente fue contratado como entrenador de alas cerradas y especialista en el juego de pase en 2024 antes de ser ascendido a coordinador ofensivo antes de la campaña 2025. Asumió las responsabilidades de llamar las jugadas de Stefanski en la semana 10 después de un inicio de 2-6.

Rees reemplaza a Zac Robinson, quien fue recientemente contratado como coordinador ofensivo de lo Buccaneers de Tampa Bay, sus rivales de la NFC Sur, después de dos temporadas en Atlanta. Rees hereda una ofensiva con el corredor del primer equipo All-Pro de la Associated Press, Bijan Robinson, el guard del segundo equipo All-Pro, Chris Lindstrom, y el destacado receptor Drake London. El futuro del ala cerrada del segundo equipo All-Pro, Kyle Pitts, con los Falcons es incierto antes de que inicie la agencia libre.

Los Falcons también anunciaron la contratación de Jacqueline Roberts, quien servirá como gerente de operaciones de entrenamiento. Roberts estuvo con Stefanski y Rees durante dos años en Cleveland, inicialmente como pasante de logística del equipo en 2024 y luego como coordinadora de operaciones de entrenamiento en 2025.

Además de las dos nuevas contrataciones, los Falcons también anunciaron el regreso del asistente defensivo senior Dave Huxtable, el asistente del entrenador de línea ofensiva Nick Jones y el entrenador de corredores Michael Pitre. El equipo anunció el lunes que Jeff Ulbrich permanecería como coordinador defensivo.

Los Falcons aún tienen varias otras vacantes por llenar, incluido el gerente general. El jueves, la franquicia anunció que había completado una entrevista con James Liipfert, quien recientemente se desempeñó como asistente del gerente general de los Texans en 2025. Matt Ryan, recientemente nombrado presidente de fútbol americano de los Falcons, está ayudando en la búsqueda.

Stefanski fue anunciado como sucesor de Raheem Morris el sábado. Pasó seis temporadas con Cleveland, donde fue nombrado dos veces Entrenador del Año por la AP y tuvo un récord de 45-56. Fue despedido el cinco de enero después de que los Browns terminaran una temporada de 5-12.

Los Falcons terminaron 8-9 en 2025.

