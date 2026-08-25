Sabah debuta tras victorias en Azerbaiyán y Bodø/Glimt regresa a la Liga de Campeones

La historia más inspiradora de la Liga de Campeones, Bodø/Glimt, regresará para una segunda temporada y Sabah de Azerbaiyán debutará apenas nueve años después de su fundación.

Bodø/Glimt resolvió con facilidad el partido de vuelta de su repechaje de clasificación el martes ante NEC Nijmegen y Sabah dejó fuera a Hapoel Beer-Sheva en la prórroga después de un gol agónico en el tiempo reglamentario para igualar el marcador global.

Celtic y LASK estaban en la prórroga empatados 4-4 en el global después de que el campeón austríaco protagonizara una remontada sorprendente tras estar cuatro goles abajo con un empate en el tiempo añadido.

Cuatro partidos de vuelta más de repechaje el miércoles confirmarán las últimas plazas en la fase principal, de 36 equipos. El sorteo de esos partidos se realiza el jueves en Mónaco.

Bodø/Glimt construye tradición en la Liga de Campeones

La célebre serie de victorias de Bodø/Glimt en enero y febrero contra Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán hace que el equipo de la ciudad pesquera noruega parezca un veterano de la Liga de Campeones en comparación con Sabah.

El martes, el debutante neerlandés NEC perdió 3-0 como el más reciente visitante del Círculo Polar Ártico que sufre en el césped artificial dentro del diminuto estadio Aspmyra de Glimt. El marcador global fue 6-1.

Cualquier esperanza de remontada prácticamente terminó a los tres minutos cuando el arquero de NEC, Gonzalo Crettaz, tocó el balón con la mano fuera de su área y fue expulsado.

Sabah envía a Hapoel Beer-Sheva a una salida desgarradora

Un club azerbaiyano fundado hace apenas nueve años debutará en la fase principal de la Liga de Campeones tras ganar el martes de forma dramática un repechaje.

Sabah estuvo a solo segundos de la eliminación ante el campeón israelí, que ganó el partido de ida 2 -1 la semana pasada, cuando el suplente Tellur Mutallimov anotó en el último minuto del tiempo añadido para forzar la prórroga.

Luego, el delantero gabonés Orphe Mbina marcó de cabeza a los 101 minutos y Joy-Lance Mickels amplió la ventaja a los 115 para decretar el 5-2 en el partido de vuelta y el 6-4 en el marcador global.

Hapoel Beer-Sheva terminó con nueve jugadores en una derrota de mala fortuna después de haberse puesto arriba 4-2 en el global a los 61 cuando el lateral derecho de la selección de Israel Guy Mizrahi anotó con un disparo desde fuera del área.

El defensor Djibril Diop y el mediocampista Eliel Peretz fueron expulsados por doble amonestación en la prórroga.

Ningún equipo israelí ha jugado en la fase principal de la Liga de Campeones desde noviembre de 2022, cuando Maccabi Haifa terminó último en un grupo con Benfica, Paris Saint-Germain y Juventus.

Sabah se unirá al italiano Como como debutantes en la Liga de Campeones en el sorteo de la fase principal, de 36 equipos, el jueves.

UEFA realizará el sorteo en Mónaco para asignar a cada equipo ocho rivales, con partidos del 8 de septiembre al 27 de enero .

Los equipos de la Liga Premier entran en la Copa de la Liga en Inglaterra

Los 11 equipos de la Liga Premier que no participan en competiciones de la UEFA esta temporada comenzaron en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa, que arrancó el martes.

Leeds ganó en Nottingham Forest por segunda vez en cuatro días , sumando una victoria 2 -0 el martes a la victoria 1-0 en su partido inaugural de liga el sábado.

Hace cuatro años, que Ipswich venciera a Leicester 3-1 habría sido una sorpresa de un equipo de tercera división que recibía a uno de la Liga Premier. Su estatus ahora está invertido tras descensos consecutivos para Leicester, el histórico campeón de Inglaterra en 2016.

El mediocampista chileno de Ipswich Marcelino Núñez anotó dos veces al final del segundo tiempo para sellar la victoria.

Brentford arrasó con una victoria 6-1 en el campo del Birmingham de segunda división, respaldando su impresionante triunfo 3-0 sobre Tottenham en su debut en la Liga Premier.

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