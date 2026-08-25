Jed York, dueño de 49ers, envió mensajes a una mujer que creía prostituta antes de su arresto

El propietario de los 49ers de San Francisco, Jed York, usó un alias cuando envió mensajes de texto durante dos días a una mujer que creía que era una prostituta antes de ser arrestado en una operación encubierta en Ohio, según un informe policial del incidente obtenido el martes.

El informe del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de Mahoning Valley tenía más de dos páginas con partes tachadas, pero aportó más detalles sobre lo que llevó al arresto de York y, finalmente, a que se declarara sin impugnar el lunes ante dos delitos menores.

York respondió inicialmente a un anuncio colocado por la policía en un sitio web conocido de prostitución el sábado, según el informe, al enviar dos mensajes que no obtuvieron respuesta y decir que su nombre era “Joe” y que quería visitar a la mujer.

York volvió a escribir por mensaje de texto el domingo por la mañana y manifestó que quería ver a la mujer. Indicó que se estaba hospedando cerca y pidió su dirección. Preguntó cuánto cobraba la mujer y le dijeron que eran 160 dólares por “actividad sexual de servicio completo”, señaló el informe.

York condujo un auto de alquiler hasta un parque de casas móviles en East Palestine, Ohio, donde le dieron un número de lote ficticio. Envió un mensaje de texto cuando llegó al parque de casas móviles. Luego le indicaron que regresara a la carretera principal, donde fue detenido por unidades policiales identificadas. La policía encontró que York tenía 160 dólares, que fueron incautados, y enviaron un mensaje de texto a su teléfono para determinar que era el mismo que se había usado para concertar el encuentro.

Fue ingresado en la cárcel y quedó en libertad tras pagar una fianza de 5.000 dólares. York fue acusado inicialmente de participar en prostitución, pero los fiscales modificaron el cargo a alteración del orden público. El lunes se declaró sin impugnar ese cargo y el de posesión de herramientas delictivas por usar su teléfono para responder al anuncio.

Fue condenado a un día de cárcel por ambas infracciones, a cumplirse de manera concurrente, y se le acreditó un día cumplido cuando se declaró sin impugnar. También recibió una multa de 1.150 dólares. Los 160 dólares que le fueron incautados se entregaron al grupo de trabajo contra la trata de personas como parte del acuerdo de declaración. York también completó un curso en línea.

York ha estado en Ohio, donde creció cerca de Youngstown, durante la mayor parte del verano. Había presentado una solicitud de divorcio de su esposa, Danielle, en mayo, según registros judiciales.

La NFL emitió un comunicado en el que señaló que la liga está al tanto del arresto y lo revisará conforme a la política de conducta personal. Los propietarios están sujetos a posibles multas o suspensiones por violar la política.

El equipo indicó que el “asunto legal” se había resuelto y que no haría comentarios adicionales.

El entrenador Kyle Shanahan dijo el martes que ha hablado con York los últimos dos días y que no cree que el arresto vaya a tener algún impacto en el equipo.

“Obviamente, es una situación muy difícil. La visión de la organización de cara al futuro es la misma de siempre. No habrá ninguna diferencia en eso. Pero sé que es algo extremadamente reciente. Creo que es una situación muy, muy personal. Le tengo mucho respeto a Jed. Le tengo mucho respeto a Danielle. La familia significa mucho para mí. Al ser algo tan personal, estoy intentando con todas mis fuerzas mantenerlo así”, afirmó Shanahan.

Shanahan dijo que no espera ningún cambio en la participación de York con el equipo, y señaló que siempre ha permitido que Shanahan y el gerente general John Lynch tomen las decisiones de fútbol americano.

Shanahan dijo que no siente la necesidad de abordar la situación con sus jugadores.

El apoyador estrella Fred Warner dijo que los jugadores estaban al tanto, pero que no creía que fuera una distracción.

“Todos tenemos redes sociales, así que vemos cosas. Pero al mismo tiempo, le tengo mucho cariño, mucho respeto a Jed, y no siento la necesidad de comentar sobre la situación. Creo que el equipo está más o menos igual. Realmente no era una conversación que se estuviera teniendo en el vestuario. Claro, sí, lo notas, pero en este momento estábamos súper enfocados en este edificio en tratar de prepararnos para la Semana 1. Muchos están en la cuerda floja tratando de hacer el equipo. Así que solo estamos tratando de mejorar como equipo de fútbol americano y esa es una situación personal, y dejar que siga siendo personal para él”, comentó Warner.

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