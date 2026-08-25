Serena Williams y Carlos Alcaraz ganan en su debut de dobles mixtos en el US Open

Serena Williams regresó de forma triunfal al Abierto de Estados Unidos, al ganar el martes en dobles mixtos junto a Carlos Alcaraz, quien se sacudió el óxido tras perderse cuatro meses por una lesión en la muñeca para mantenerse al ritmo de su compañera de juego.

Williams y Alcaraz se recuperaron de un mal inicio para derrotar 5-3, 4-1 a Erin Routliffe y Lloyd Glasspool en la primera ronda, para deleite de los aficionados en el estadio Arthur Ashe que claramente estaban de su lado. Fue el primer partido de Williams en el Abierto de Estados Unidos desde 2022 y el primero de cualquier tipo para Alcaraz desde el 14 de abril.

El público rugió durante sus presentaciones mientras caminaban hacia la cancha.

“La reina del tenis y el rey del presente", había dicho el italiano Flavio Cobolli minutos antes, tras su victoria en dobles mixtos con la suiza Belinda Bencic. El anunciador calificó a Williams y Alcaraz como la pareja más esperada del torneo.

Al principio, parecía que su dueto sería breve, ya que perdieron los dos primeros juegos. Con una manga blanca en su brazo derecho lesionado, el ritmo, los movimientos y el saque de Alcaraz se veían desajustados.

Los aficionados coreaban: “¡Vamos, Serena, vamos!”. Y la laureada estrella respondió.

Williams, de vuelta en el tenis a los 44 años, cargó con Alcaraz —el jugador de 23 años, tercero del mundo en individuales masculinos y campeón defensor— durante buena parte del primer set. Ganó 15 puntos frente a los nueve del español para remontar y llevarse el set, y Alcaraz atribuyó el cambio de rumbo a que se estaban divirtiendo.

“Estoy jugando con la única e inigualable Serena Williams. Simplemente disfrutando. Intentando hacer las cosas que ella me enseñó a hacer”, dijo Alcaraz a mitad del partido.

Alcaraz encontró su ritmo, incluido el golpe que se convirtió en punto de set. Navegaron sin sobresaltos en el segundo, citándose contra Bencic y Cobolli en cuartos de final.

Los ganadores avanzan a las semifinales de la noche del miércoles, y los campeones recibirán 1 millón de dólares en el segundo año del nuevo formato de dobles mixtos, que busca atraer a los mejores jugadores.

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