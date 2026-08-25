Xavi Hernández busca reanimar a Holanda y promete un estilo más dominante

Los entrenadores neerlandeses ayudaron a moldear a Xavi Hernández. Ahora, el otrora mediocampista del Barcelona y de España quiere devolver el favor y rejuvenecer a una selección de los Países Bajos que decepcionó con su estilo defensivo en el Mundial.

Louis van Gaal, quien también dirigió a Países Bajos, le dio a Xavi su debut con el Barcelona. El centrocampista se formó en el club catalán, donde la filosofía de juego del gran neerlandés de todos los tiempos Johan Cruyff sigue muy presente.

Xavi sonó en su presentación el martes como si estuviera evocando los ideales del “fútbol total” de los equipos neerlandeses liderados por Cruyff en la década de 1970, al exponer sus ambiciones para el estilo de juego de Países Bajos.

“Queremos... dominar el partido, tomar la iniciativa con el balón”, afirmó. “Y al mismo tiempo, nuestro objetivo es mostrarle a todo el mundo un equipo con pasión, con ganas y con ambición”.

El director técnico de la Federación Neerlandesa de Fútbol, Nigel de Jong, señaló que Xavi estaba en una lista corta de cuatro candidatos para el codiciado puesto, entre ellos Pep Guardiola, ex entrenador del Manchester City, y Arne Slot, quien sigue sin trabajo tras ser despedido por Liverpool a finales de mayo. Ambos declinaron. El otro candidato era Michael Reiziger, quien dirige a la selección juvenil de Países Bajos.

El nuevo técnico no se dejó intimidar por los grandes nombres que lo precedieron en el proceso de selección.

“Bueno, no es una mala posición después de Guardiola y después de Slot. Tercera posición. Al menos estamos... en el podio. No me importa”, expresó.

La primera prueba de Xavi llega el 24 de septiembre en Ámsterdam, cuando Países Bajos se enfrente a Alemania, que también presentará un nuevo seleccionador: Jürgen Klopp. El ex técnico de Liverpool reemplazó a Julian Nagelsmann, quien renunció tras otra decepcionante campaña mundialista.

“Me siento ilusionado”, dijo Xavi. “Me siento motivado porque, ya sabes, jugamos contra Alemania, uno de los mejores equipos de Europa y uno de los mejores entrenadores de los últimos años, Jürgen Klopp. Así que sí, es un gran desafío desde el inicio, pero creo que estaremos listos”.

Xavi, de 46 años, estaba sin trabajo desde que dejó su cargo como entrenador del Barcelona en mayo de 2024. Sustituye a Ronald Koeman tras su salida después del Mundial, donde Países Bajos perdió en una tanda de penales ante Marruecos en los dieciseisavos de final.

Aunque Países Bajos ha tenido dificultades para ganar en los escenarios más grandes del fútbol —la Oranje ha disputado tres finales de la Copa del Mundo y las ha perdido todas—, Xavi tiene un historial de triunfos.

Con Xavi como eje del mediocampo, el Barcelona ganó 25 títulos, incluidos cuatro Ligas de Campeones y ocho ligas españolas. También fue clave en una racha de cuatro años en la que España ganó el Mundial de 2010 —venciendo a Países Bajos en la final en Johannesburgo— y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Ahora quiere extender su racha ganadora con Países Bajos.

“Intentaremos cambiar algunas cosas. Buenos hábitos, nueva energía”, manifestó. “Trabajaremos con pasión, con ambición y con ganas para que la gente en Holanda, los 18 millones de personas, se sienta orgullosa de nuestro equipo”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP