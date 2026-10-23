Ronaldinho debutará el 15 de noviembre con el Ravenna de la Serie C

Más de una década después de retirarse, el astro brasileño Ronaldinho está listo para volver a calzarse los botines de fútbol en un partido de la tercera división italiana el próximo mes.

Ronaldinho firmó con el Ravenna en junio, pero el jugador de 46 años aún no ha disputado ningún partido con el equipo de la Serie C.

Ravenna anunció el viernes que Ronaldinho, quien jugó por última vez como profesional en 2015 con el Fluminense de Río de Janeiro, debutará en el derbi contra Forlì el 15 de noviembre.

“(Es) un evento destinado a dirigir la mirada del mundo hacia el Stadio Bruno Benelli”, señaló el Ravenna en un comunicado.

“Todo el mundo del fútbol pensó que era demasiado bueno para ser verdad; sin embargo, ahora podemos confirmar oficialmente un gran regreso: el regreso de la magia, la sonrisa y un talento que ha cautivado a generaciones de aficionados, independientemente de sus lealtades de equipo o sus afinidades futbolísticas”.

Ravenna es dirigido por Ignazio Cipriani, de la marca de restaurantes Cipriani, quien ha dicho que sueña con que el brasileño marque con el equipo el último gol de su carrera.

Ronaldinho fue presentado a los aficionados en una vistosa ceremonia junto a la playa en agosto, poco antes del inicio de la temporada.

“Desde el anuncio en Miami… hasta la cálida bienvenida de los aficionados en la playa de Marina di Ravenna, la expectativa ha crecido, alimentada por una mezcla de emoción, curiosidad e incredulidad”, indicó Ravenna.

“La visión del presidente Cipriani, que encendió la imaginación de los aficionados y desató el debate mucho más allá de las fronteras de Italia, ahora tiene una fecha concreta. Ronaldinho jugará en el Benelli, abriendo un nuevo capítulo en una historia que nunca deja de sorprender”, agregó.

Esta será la segunda etapa de Ronaldinho en Italia, después de jugar con el AC Milan entre 2008 y 2011. También jugó para el Paris Saint-Germain y el Barcelona en una brillante carrera repleta de trofeos que incluyó el Mundial con Brasil en 2002 y el Balón de Oro en 2005.

“Hay futbolistas que son recordados por lo que han ganado y otros también por cómo hicieron sentir a la gente”, expresó Ravenna. “Ronaldinho pertenece a esa rara estirpe de campeones capaces de convertir el fútbol en pura alegría: con un movimiento inesperado, un instante de genialidad creativa, una sonrisa que ha unido estadios y generaciones por igual”.

Ravenna marcha segundo en su grupo de la Serie C, que se divide geográficamente en tres zonas.

El club concluyó su extenso comunicado con una frase sencilla: “La espera casi ha terminado. La magia vuelve al campo”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP