Las dudas sobre la incapacidad de Alexander Zverev para vencer a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner durante su temporada de despegue continuarán.

Alcaraz dominó por momentos para derrotar el domingo por 6-2, 7-6 (7) al número uno del ranking, Zverev, en el partido por el campeonato de las Finales ATP, para convertirse en el cuarto hombre con un Grand Slam de carrera y un trofeo en el evento que incluye a los ocho mejores tenistas del año para cerrar la temporada.

Los otros jugadores de ese selecto club son Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic.

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