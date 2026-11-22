El escolta de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander y el ala-pívot de Miami Giannis Antetokounmpo quedaron fuera del partido Thunder-Heat la noche del domingo por lesiones, lo que significó que el duelo se disputó sin un par de Jugadores Más Valiosos en dos ocasiones y sin dos de los cuatro máximos anotadores de la liga en lo que va de esta temporada.

Gilgeous-Alexander —el vigente MVP por segundo año consecutivo— no jugó por una distensión en el cuello y una contusión en la parte baja de la espalda. Antetokounmpo —MVP en 2018-19 y 2019-20— se perdió el encuentro por una distensión en la ingle derecha.

Fue la primera vez que cualquiera de los dos jugadores, ambos también ganadores en el pasado del Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, se perdió un partido esta temporada.

Antetokounmpo realizó el calentamiento previo al partido el domingo, pero fue descartado aproximadamente una hora antes del inicio.

Oklahoma City ha quedado completamente sacudido por las lesiones, con ex All-Stars como Jalen Williams y Chet Holmgren ausentes de la alineación durante periodos prolongados.

También estuvieron fuera el domingo: Alex Caruso, Cason Wallace, Jaylin Williams, Nikola Topic, Thomas Sorber y Aday Mara.

El Thunder tiene a nueve jugadores con contrato por más de 5 millones de dólares esta temporada; ocho no pudieron jugar el domingo.

Gilgeous-Alexander llegó al domingo como el segundo máximo anotador de la NBA con 31,7 puntos por partido, solo por detrás de Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles (37,4). Antetokounmpo es cuarto en anotación con 28,2 puntos por partido.

Oklahoma City tuvo a nueve jugadores disponibles para el partido, incluidos tres jugadores con contrato de doble vía —entre ellos Micah Peavy, quien hizo su primera titularidad con el uniforme del Thunder—.

El Heat, por su parte, incluyó a Bobby Portis Jr. en el quinteto inicial para ocupar el lugar de Antetokounmpo.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP