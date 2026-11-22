Greg Rousseau logró dos capturas, incluida su décima de la temporada, la mayor cifra del equipo, y la defensa de Buffalo rescató a su ofensiva que se atascó con Josh Allen al frente, pero ganó el domingo 26-9 ante unos Dolphins de Miami diezmados por lesiones.

Allen se limitó a un pase de touchdown de 4 yardas a DJ Moore, con dos intercepciones, en un partido en el que Buffalo se conformó con tres goles de campo en cinco series dentro de la yarda 20 de Miami.

James Cook anotó con una carrera de 1 yarda y sumó 89 yardas por tierra para convertirse en el segundo jugador de la NFL en anotar un touchdown y superar las 75 yardas terrestres en nueve partidos consecutivos. El único otro jugador en lograrlo fue Terry Allen, de Washington, quien lo consiguió en 10 encuentros seguidos entre las temporadas 1995-96.

Buffalo mejoró su récord, el mejor de la AFC, a 9-1 y ganó su sexto partido consecutivo; los últimos cuatro fueron ante mariscales de campo suplentes y de tercer equipo. El más reciente fue Kyle McCord, de Miami, quien fue titular por apenas la segunda ocasión en su carrera debido a que Malik Willis está fuera por una lesión en la ingle/zona media.

De no haber sido por las intercepciones que Allen lanzó para cerrar series consecutivas al final de la primera mitad, los Bills podrían haber sido más dominantes.

Miami (1-9) ha perdido cuatro seguidos desde su victoria 28-25 sobre los Jets y atraviesa su peor inicio de temporada desde que arrancó 0-13 en 2007.

McCord completó 12 de 33 pases para 102 yardas y una intercepción, y los Dolphins perdieron su 11.ª visita consecutiva a Buffalo, incluidos los playoffs, en una racha que se remonta a 2017.

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