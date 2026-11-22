La Juventus y AC Milan lograron victorias contundentes en Italia, mientras que el Paris FC se mantiene segundo en Francia tras una victoria 4-0 ante el atribulado Angers, como parte de una serie de resultados abultados en las ligas de fútbol de Europa el domingo.

El partido número 600 de Luciano Spalletti como entrenador en la Serie A terminó con un final feliz, pese a que Juventus fue abucheado por los aficionados al descanso.

Tras una primera parte sin goles ante Venezia, la Juve salió con fuerza en la segunda parte y Nick Woltemade, Teun Koopmeiners y Juan Cabal Randal anotaron antes de que Randal Kolo Muani pusiera el 4-0 con un penal.

Woltemade cruzó la ciudad después del partido para ver las Finales ATP en Turín, donde su compatriota alemán Alexander Zverev perdió el partido por el campeonato ante Carlos Alcaraz en sets corridos.

El campeón defensor Inter tiene la oportunidad de subir al segundo lugar, por detrás de la Lazio, cuando visite más tarde al Atalanta.

Paris FC sigue segundo en Francia

Paris FC pasó por encima del Angers con cuatro goles en el complemento.

Patrick Zabi abrió el marcador empujando el balón justo después del descanso y Luca Koleosho puso el 2-0 a los 55 minutos. Maxime Lopez y Diego Coppola cerraron la cuenta en una lluviosa tarde en París.

En su segunda temporada desde el ascenso a la Ligue 1, Paris FC suma siete victorias en 11 partidos y está a tres puntos de Paris Saint-Germain en la cima de la tabla.

Werder Bremen golea al Hamburg

Werder Bremen también lo dejó todo para la segunda mitad y goleó 4-0 al Hamburg en la Bundesliga.

Justin Nijnmah anotó dos veces después de que Marco Friedl le diera la ventaja a Bremen al 55, y Niclas Fullkrug hizo el 4-0 en el tiempo de descuento.

El entrenador de Augsburg, Manuel Baum, tuvo que observar desde las gradas mientras su equipo cortaba una racha de siete partidos sin ganar con una victoria 3-1 sobre Mainz. Baum fue expulsado justo antes del descanso por no devolver el balón para un saque de banda de Mainz.

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