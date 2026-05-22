Ronald Acuña Jr. sale de juego de Bravos ante Marlins por precaución tras dolor en pulgar

El jardinero de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña Jr. fue retirado en la sexta entrada del encuentro del jueves, una victoria por 9-3 sobre los Marlins de Miami, debido a un dolor en el pulgar izquierdo.

El mánager Walt Weiss comentó después del encuentro que Acuña presenta una contusión ósea en el pulgar, pero confió en que el jardinero derecho estará bien.

“Me siento bien”, aseveró Acuña, quien agregó que sintió tirantez en el pulgar durante el juego. “Es la primera vez que me pasa algo así”.

Acuña estaba sintiendo dolor y le revisaron el pulgar durante la quinta entrada antes de salir cuando los Bravos ganaban ya por 6-2. Eli White lo reemplazó en el jardín derecho.

“Estaba tratando de convencerme para estar en la alineación mañana en cuanto terminó el juego, así que creo que va a estar bien”, confió Weiss.

Fue el tercer encuentro de Acuña desde que regresó. Había quedado fuera el 2 de mayo por una distensión en el isquiotibial izquierdo.

Conectó dos hits el jueves, incluido un sencillo impulsor que puso a los Bravos arriba 5-2 en el quinto acto.

Acuña salió en la segunda entrada del encuentro contra los Rockies el 2 de mayo con tirantez en el isquiotibial antes de que una resonancia magnética revelara la distensión. Intentaba correr para embasarse en un rodado cuando se detuvo aproximadamente a mitad de camino por la línea y se sujetó el muslo.

El pelotero, cinco veces elegido al Juego de Estrellas y premiado como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, batea para .252 con dos vuelacercas y siete robos, la mayor cifra del equipo.

Había jugado en los primeros 34 encuentroos de esta temporada después de que una rotura del ligamento cruzado anterior, sufrida en mayo de 2024, lo limitó a un total combinado de 144 juegos en las últimas dos temporadas.

Los Bravos ganaron tres de cuatro en Miami para su 14.ª serie ganada en las últimas 16. Regresan a casa para una serie de tres juegos contra Washington.

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