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Bo Bichette impulsa 2 carreras y Mets dividen serie con triunfo 2-1 ante Nacionales

METS-NACIONALES
METS-NACIONALES (AP)

Bo Bichette conectó un sencillo de dos carreras, David Peterson consiguió su primera victoria como abridor esta temporada y los Mets de Nueva York superaron el jueves 2-1 a los Nacionales de Washington para dividir una serie de cuatro juegos.

Nueva York evitó su primera racha de tres derrotas seguidas desde el 24 al 26 de abril al ganar por séptima vez en 10 juegos.

Washington cayó a una foja de 25-26 y no logró colocarse por encima de .500. La última vez que ostentó una marca positiva a estas alturas de una campaña fue el 1 de julio de 2021, cuando se colocó en 40-39.

Peterson (3-4) salió de apuros temprano ante los Nacionales, que llegaron al juego con un promedio de 5,58 carreras, el más alto de las Grandes Ligas. Escapó de una amenaza con las bases llenas en la primera entrada y salió de un atasco con dos en base en la segunda.

Washington tuvo a dos corredores en posición de anotar sin outs en la quinta, pero sólo consiguió un rodado productor del venezolano Andrés Chaparro.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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