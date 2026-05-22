Harris II y Yastrzemski pegan jonrones; Strider poncha a 9 y Bravos doblegan 9-3 a Marlins

Michael Harris II conectó un jonrón de dos carreras y uno solitario, Mike Yastrzemski también se voló la cerca, y los Bravos de Atlanta doblegaron el jueves 9-3 a los Marlins de Miami.

Spencer Strider (2-0) logró nueve ponches, su máximo número en la temporada, durante una labor de 6 1/3 entradas, y los Bravos continuaron su sólido inicio de campaña, al llevarse tres de cuatro en Miami para su 14.ª serie ganada entre 16 disputadas.

Tres de los cuatro hits que permitió Strider fueron un jonrón de Owen Caissie y un par de cuadrangulares de Kyle Stowers, todos en solitario. También otorgó dos bases por bolas.

El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó dos hits, incluido un sencillo impulsor que puso a los Bravos arriba 5-2 en la quinta entrada, antes de salir en la sexta como medida de precaución por dolor en el pulgar izquierdo. Eli White lo reemplazó en el jardín derecho.

Atlanta se adelantó 2-0 en la primera entrada ante el dominicano Sandy Alcántara (3-3). Acuña abrió con un sencillo y anotó con el 10.º jonrón de Harris en la temporada, un batazo de 389 pies entre el jardín derecho y el central.

Harris conectó tres jonrones en la serie y sumó seis hits. Añadió un batazo de 404 pies en la novena.

Alcántara permitió seis carreras y nueve hits en seis entradas y ponchó a tres.

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