Hart anota 26 y Knicks quedan a 2 triunfos de las Finales de la NBA al vencer 109-93 a Cavs

Josh Hart anotó 26 puntos, la mayor cifra de su carrera en playoffs, y los Knicks tienen medio camino recorrido para lo que sería su primera comparecencia en las Finales de la NBA desde 1999.

Jalen Brunson sumó 19 puntos y 14 asistencias por Nueva York, que derrotó el jueves 109-93 a los Cavaliers de Cleveland.

Mikal Bridges también aportó 19 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns registró 18 unidades y 13 rebotes por los Knicks, que ganaron su noveno partido consecutivo. Es la racha de victorias más larga de la NBA en la postemporada desde que los Celtics de Boston ganaron 10 compromisos seguidos en su camino al campeonato de 2024.

Dos noches después de remontar una desventaja de 22 puntos en el cuarto periodo, los Knicks se aseguraron de tener el control en el tramo final con una racha de 18-0 en el tercer cuarto que les dio ventaja de 71-53.

Los aficionados corearon “¡Knicks en cuatro!” durante el último minuto, mucho después de que los titulares ya se habían sentado en el banquillo.

Donovan Mitchell anotó 26 puntos y James Harden añadió 18 por los Cavs, que tendrán que salir de un déficit de 2-0 por segunda ronda consecutiva. Serán anfitriones del tercer partido el sábado.

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