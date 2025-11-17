Rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz domina el tenis en 2025

Jannik Sinner colocó su brazo izquierdo y su raqueta alrededor del cuello de Carlos Alcaraz. Alcaraz luego puso su brazo derecho sobre el hombro de Sinner.

El saludo amistoso entre los dos jugadores después del último de una serie de partidos de alto nivel fue una imagen adecuada para el año en el tenis masculino.

Sinner y Alcaraz están dominando el juego y sus niveles son tan cercanos que siguen alternando quién gana los títulos más importantes.

Alcaraz venció a Sinner en un desempate en el quinto set en la final del Abierto de Francia; Sinner se vengó en Wimbledon; Alcaraz ganó nuevamente en el Abierto de Estados Unidos; y luego Sinner defendió el domingo su título de las Finales ATP ante sus fanáticos en casa en Turín.

Alcaraz selló el ranking número 1 al final del año, mientras que el número 2, Sinner, entra en la temporada baja tras una victoria que refuerza su confianza sobre su rival.

"Los hechos son que están un nivel por encima de todos", dijo Felix Auger-Aliassime, quien fue vencido tanto por Sinner (en la fase de grupos) como por Alcaraz (en las semifinales) en el evento de fin de temporada para los ocho mejores jugadores.

"El ranking no miente. Son los dos mejores jugadores. Esos son los hechos. Diferentes estilos de juego, pero ambos ejercen una presión extrema sobre su oponente de diferentes maneras", añadió Auger-Aliassime, quien termina el año en el número cinco, el más alto de su carrera. "Siguen apareciendo y jugando bien, así que crédito para ellos".

Agregó el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, "Estos dos chicos son realmente increíbles para nuestro deporte, tanto dentro como fuera de la cancha".

Fue el partido de tenis más visto en la historia de la televisión italiana con siete millones de espectadores, según cifras publicadas por el servicio nacional de ratings el lunes.

Sinner supera sanción por dopaje

Sinner, quien también ganó el Abierto de Australia, llegó a la final de los cuatro Grand Slams y las finales, a pesar de perderse tres meses cerca del inicio del año tras resolver un caso de dopaje.

Al igual que en 2024, Sinner no perdió un set en las finales, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del evento en lograr esa hazaña en dos años diferentes.

"Siento que soy un mejor jugador que el año pasado", dijo Sinner. "Todas las derrotas que tuve, traté de ver lo positivo y tratar de evolucionar como jugador. Sentí que esto sucedió de una manera muy buena".

Alcaraz mejora en interiores

Alcaraz reconoció hace un año cuando ganó solo un partido durante la fase de grupos en las finales que aún tenía que aprender a jugar en interiores.

Bueno, considérenlo ahora hábil en esa superficie.

"No dudé en jugar y luchar codo a codo con Jannik en cancha cubierta", dijo Alcaraz. "Estoy bastante seguro de que mi nivel en cancha cubierta seguirá creciendo".

Segundo servicio de Sinner

Después de la derrota ante Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos, Sinner dijo que quería mejorar su servicio y los resultados fueron evidentes en Turín, donde solo perdió su servicio una vez, en el juego de apertura del segundo set contra Alcaraz.

"En realidad, ha aumentado las millas por hora y está acercando la pelota a la línea, lo que significa que obtiene muchos más puntos gratis", dijo Darren Cahill, uno de los entrenadores de Sinner, sobre el primer servicio del italiano.

También hubo un gran segundo servicio de 187 km/h (116 mph) de Sinner que le ayudó a salvar un punto de set contra Alcaraz al final del segundo set.

"Ya había servido dos o tres segundos servicios de la misma manera (en ese juego) y seguía perdiendo el punto. Así que tuve que idear algo diferente. Decidí por la opción más arriesgada", dijo Sinner. "A veces necesitas un poco de coraje y algo de suerte. Preferiría perder ese punto que dejar que él lo gane".

Agregó Alcaraz, "Eso me sorprendió".

Auger-Aliassime en ascenso

Auger-Aliassime también llegó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos en septiembre, y su ranking se disparó desde el número 30 a mitad de año.

"Siempre he creído, desde que era niño, y mi ambición era ganar Grand Slams y ser el número uno del mundo", dijo el canadiense. "Ahora se trata de hacer las cosas correctas para mejorar. Si lo hago, veremos dónde me deja eso".

A los 25 años, Auger-Aliassime es mayor que Sinner (24) y Alcaraz (22).

"Queremos que (Sinner) esté jugando su mejor tenis cuando tenga 28, 29, 30 años", dijo Cahill. "Esperamos estar estableciendo el plan y la plataforma para que pueda hacerlo en unos años".

Alcaraz jugando la Copa Davis

Mientras Alcaraz se dirigía a Bolonia para representar a España en las finales de la Copa Davis esta semana, Sinner estaba comenzando su temporada baja y ya enfocándose en 2026.

Sinner será el campeón defensor por segunda vez en el Abierto de Australia y luego intentará ganar el Abierto de Francia por primera vez.

"La arcilla va a ser un gran objetivo para nosotros el próximo año", dijo Cahill. "Seguiremos trabajando en eso".

