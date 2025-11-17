México quiere cerrar el año con notas positivas venciendo a Paraguay en partido amistoso

La selección mexicana de fútbol procurará quebrar una cadena de cinco encuentros sin poder ganar para cerrar el año con una nota positiva cuando enfrente a Paraguay el martes en partido de preparación para la Copa del Mundo del próximo año.

El equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, no gana un encuentro desde que se coronó en la pasada edición de la Copa Oro cuando se impuso ante Estados Unidos. Desde entonces, el Tri acumula una derrota y cuatro empates, incluyendo el del pasado sábado ante Uruguay.

“Si queremos dar ese salto de calidad, necesitamos mejorar y buscar fórmulas,” dijo el entrenador Javier Aguirre. “La idea consiste en ganar. Estos partidos sirven como preparación; no disputamos la clasificación al Mundial y busco presentar el 11 de junio al mejor equipo posible”.

En su racha de cinco partidos sin ganar, el equipo mexicano sólo ha podido marcar tres goles y en tres de ellos se fue en blanco.

Ante los uruguayos el equipo tuvo de regreso al delantero Raúl Jiménez, pero sufrió la ausencia de otros regulares como Santiago Giménez, Alexis Vega, César Huerta y Julián Quiñones.

Aguirre probó de inicio con Hirving Lozano por izquierda y utilizó a Roberto Alvarado por derecha, pero los dos alimentaron muy poco a Jiménez, quien es el tercer anotador histórico del equipo mexicano.

“Debemos trabajar todos los aspectos, por ejemplo, la definición”, admitió el estratega. “Pero ya encontré una forma de jugar y el equipo ha crecido de forma paulatina”.

Aguirre no ha declarado sobre la alineación probable ante los paraguayos. En algunos encuentros recientes ha modificado hasta ocho jugadores entre partido y partido y algunos jugadores como el delantero Armando González o el arquero Carlos Acevedo podrían tener un rol más protagónico.

Paraguay, que clasificó como sexto y último sitio en la eliminatoria de la CONMEBOL, arriba al encuentro luego de perder en un amistoso ante Estados Unidos el fin de semana.

Después de enfrentar a los paraguayos, la selección de México no tiene nada en su calendario oficialmente. Aguirre dijo que hay planes para ir a jugar dos encuentros en Centroamérica en enero.