Equipo palestino juega amistoso en España ante 50.000 espectadores

Una selección de futbolistas palestinos se enfrentó a un grupo de jugadores españoles del País Vasco el sábado en un partido amistoso con tintes políticos relacionados con las acciones militares de Israel en Gaza.

Los organizadores afirmaron que unos 50.000 espectadores tenían entradas para el partido en el Estadio San Mamés, el hogar del Athletic de Bilbao.

Muchos aficionados ondearon banderas palestinas y banderas de la región del País Vasco. Varios miles de personas también marcharon con banderas antes del partido.

España ha sido testigo de importantes protestas contra la respuesta militar de Israel al ataque de Hamás en octubre de 2023.

Bilbao fue el lugar del primero de una serie de grandes protestas contra un equipo de ciclismo de propiedad israelí en la Vuelta a España en septiembre.

El equipo vasco incluyó jugadores del Athletic y la Real Sociedad, junto con otros equipos profesionales. Ninguno de los futbolistas de España estuvo disponible porque estaban jugando un partido de clasificación para la Copa del Mundo.

El equipo palestino también se enfrentará a una selección de jugadores de la región noreste de Cataluña en Barcelona el martes.

