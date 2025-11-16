Stay up to date with notifications from The Independent

Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz y defiende el título de las Finales ATP

AP Noticias
Domingo, 16 de noviembre de 2025 14:46 EST
ATP-FINALES
ATP-FINALES (AP)

La última entrega del 2025 del "Sincaraz" fue para Jannik Sinner.

Sinner, segundo clasificado del mundo, venció el domingo por 7-6 (4), 7-5 al número uno, Carlos Alcaraz, por el trofeo de las Finales ATP, en el sexto enfrentamiento de este año entre los dos jugadores que están dominando el tenis masculino.

Sinner defendió el título ante sus seguidores locales, logrando su segunda victoria sobre Alcaraz este año después de haber vencido también al español en la final de Wimbledon.

Alcaraz ya había asegurado el puesto número uno al final del año y estaba disputando su primera final en el evento para los ocho mejores jugadores del año.

___

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

