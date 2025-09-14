Terence 'Bud' Crawford hace historia al destronar al 'Canelo' Álvarez
Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador en unificar los títulos de tres divisiones diferentes, tras imponerse el sábado por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez para apoderarse de los cetros de los supermedianos.
Ante una multitud récord de 70.482 espectadores, dos jueces otorgaron a Crawford (42-0 con 31 nocauts) el triunfo con puntuaciones de 115-113. El tercero dio también como ganador a Crawford, por 116-112.
The Associated Press tuvo una anotación de 118-110, también a favor del púgil de 37 años, originario de Omaha, Nebraska.
Crawford, quien subió dos categorías de peso, se arrodilló incluso antes de que se anunciara la decisión y lloró después de ser declarado ganador.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.