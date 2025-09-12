Man United confirma a Bayindir en el arco para clásico contra Man City pese a fichaje de Lammens

Altay Bayindir será el arquero titular del Manchester United en el clásico contra el Manchester City el domingo, a pesar del fichaje del internacional belga Senne Lammens en el cierre de la ventana de transferencias de verano.

La posición de arquero ha sido problemática para el entrenador del United, Ruben Amorim. Andre Onana, el titular la pasada temporada, fue cedido en préstamo al club turco Trabzonspor el jueves.

Bayindir ha cometido algunos errores, especialmente en balones al área, cuando le tocó reemplazó a Onana, pero mantiene la confianza de Amorim. Lammens, un desconocido belga de 23 años, llegó procedente del club Royal Amberes.

"Altay va a continuar", dijo Amorim el viernes. “Porque es una liga diferente, es un país diferente, entrenamientos diferentes, balón diferente. Así que intentaremos mantener eso”.

“Ellos lucharán por la posición. Para este partido, está claro, Altay será titular”, añadió.

Lammens es en gran medida desconocido fuera de su país natal y Amorim dijo que es un portero con “gran potencial”.

"Yo sé que estamos en el momento en que el arquero tiene que ser realmente fuerte y tener mucha experiencia", dijo el técnico portugués. “Pero también estamos en el momento en que tenemos que mirar al presente y también con un enfoque en el futuro”.

Lammens, añadió Amorim, es un portero que puede "darnos cosas diferentes" y puede ser el número uno del United "por muchos años."

Sobre la salida de Onana, Amorim añadió: “En este club, la presión a veces es tan fuerte en cada detalle. A veces necesitas un cambio”.

