Reyna reaparece de inicio y anota para que EEUU supere 2-1 a Paraguay en amistoso

Gio Reyna jugó de inicio por primera vez en 16 meses y lo festejó con un tanto que le permitió rebasar la factura goleadora de su padre, antes de añadir una asistencia para que Folarin Balogun marcara la diana con la que Estados Unidos superó el sábado 2-1 a Paraguay.

El encuentro entre dos selecciones ya clasificadas al Mundial del próximo año no resultó tan amistoso. El defensor estadounidense Alex Freeman y el capitán de Paraguay Diego Gómez intentaron recoger un balón que salió durante el tiempo de descuento de la segunda mitad, y comenzaron a pelear mientras ambos banquillos se unían a la trifulca.

Omar Alderete, paraguayo que estaba en el banquillo, recibió una tarjeta roja y el mediocampista estadounidense Cristian Roldan se llevó una amarilla..

Dos días después de cumplir 23 años, Reyna, quien se lesiona con frecuencia, anotó en el cuarto minuto de su primer duelo como titular para su club o selección desde el 14 de septiembre. Fue apenas su segundo cotejo de inicio desde el 1 de marzo.

Álex Arce aprovechó un descuido defensivo para igualar a los 10 minutos.

Diego Luna forzó una pérdida de balón a los 71, cuatro minutos después de entrar, lo que llevó al gol de la ventaja. Juan Cáceres intentó recuperar la posesión y desvió el balón hacia Balogun, quien se lo pasó a Reyna. El mediocampista dio un toque y mandó un centro que se desvió en Damián Bobadilla, antes de que Balogun anotara su octavo gol y su tercero en cuatro partidos.

Max Arsten consiguió su quinta asistencia del 2025, la más alta del equipo. Estados Unidos extendió así su racha invicta a cuatro duelos.

El tiempo se está agotando para que los jugadores de Estados Unidos impresionen al entrenador Mauricio Pochettino. Después de que los estadounidenses, 16tos del ranking, jueguen el martes contra el 15to Uruguay, la selección de las Barras y las Estrellas tendrá dos amistosos más en marzo antes de que el argentino Pochettino anuncie su convocatoria para la Copa del Mundo.

Reyna no había comenzado un partido con Estados Unidos desde la Copa América 2024. Anotó después de que Sergiño Dest y Roldan vieron tapados sus remates tras el tiro de esquina de Arfsten.

Arfsten centró a Reyna, cuyo cabezazo rozó las puntas de los dedos extendidos del portero Orlando Gill y entró tras golpear el travesaño. Nunca antes Reyna había anotado un gol de cabeza como profesional.

Reyna tiene nueve goles en 33 apariciones internacionales. Su padre, Claudio, el capitán de Estados Unidos en las Copas del Mundo de 2002 y 2006, acumuló ocho en 112 compromisos de 1994 a 2006.

Paraguay, 39no del escalafón y que se dirige a su primera Copa del Mundo desde 2010, igualó cuando Junior Alonso jugó un balón largo detrás de Dest hacia Miguel Almirón, quien centró de primera. Arce se alejó de Miles Robinson y cabeceó el balón tras un bote, venciendo a Matt Freese con un cabezazo para su primer gol internacional.

Pochettino no contó con Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Tim Weah, Chris Richards ni Antonee Robinson.

Joe Scally comenzó con Miles Robinson y Tim Ream en la formación de tres centrales a la que Estados Unidos cambió en septiembre, flanqueado por Dest como carrilero derecho y Arfsten por la izquierda. Roldan y Tanner Tessmann estaban en el mediocampo con Reyna y Brenden Aaronson como volantes de ataque y Balogun en punta.

Freese y Aaronson son ambos productos del Union de Filadelfia y estaban jugando en el estadio de su club.

