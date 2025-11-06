Pulisic se perderá amistosos de EEUU contra Paraguay y Uruguay. Gio Reyna regresa

Christian Pulisic se perderá los amistosos de Estados Unidos contra Paraguay y Uruguay, los penúltimos encuentros antes de que el técnico Mauricio Pochettino convoque a los jugadores que participarán en el campamento de entrenamiento previo al Mundial.

El volante Gio Reyna figuró en una convocatoria por primera vez desde marzo. El mediocampista Weston McKennie y el arquero Matt Turner sobresalen entre las ausencias notables de la lista de 25 jugadores que el argentino Pochettino anunció el jueves.

El delantero Ricardo Pepi, el mediocampista Tyler Adams y los defensores Joe Scally, John Tolkin y Auston Trusty reaparecen con la selección. Enfrentarán a dos equipos sudamericanos que también se preparan para el Mundial 2026: primero contra Paraguay, el 15 de noviembre en Chester, Pensilvania, antes de verse con Uruguay, tres días después en Tampa, Florida.

Pulisic sufrió una lesión del isquiotibial en un amistoso el 14 de octubre contra Australia, pero el AC Milan dijo que probablemente estará disponible para el partido de la Serie A en Parma el sábado. El mediocampista ofensivo es el mejor jugador estadounidense y recibió críticas por saltarse la Copa Oro de la CONCACAF el verano pasado para descansar antes de la temporada europea y el Mundial.

Reyna, hijo del ex capitán Claudio Reyna, ha sido parte de la selección sólo una vez desde la Copa América 2024, ingresando como suplente a los 69 minutos en la derrota en el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Canadá. Frenado por una lesión en el muslo tras su transferencia al Borussia Mönchengladbach, apenas ha sido titular una vez y saliendo de la banca en cuatro partidos en la Bundesliga.

Además de Pulisic, otros que se perderán los partidos porque están lesionados o recuperándose de lesiones incluyen a los defensores Cameron Carter-Vickers (tendón de Aquiles) y Antonee Robinson (rodilla), el extremo Tim Weah (muslo), los mediocampistas Malik Tillman (muslo) y Johnny Cardoso (tobillo), y el portero Chris Brady (parte inferior del cuerpo).

McKennie tiene un nuevo entrenador en la Juventus, mientras que Turner no ha jugado desde el final de la temporada de Nueva Inglaterra en la MLS el 18 de octubre. Pochettino citó a un par de jugadores de la MLS cuyos equipos fueron eliminados de los playoffs el 22 de octubre: el defensor Alex Freeman y el mediocampista Diego Luna.

El defensor Chris Richards no fue tomado en cuenta, aunque ha jugado 90 minutos en los diez partidos del Crystal Palace en la Liga Premier. También fueron descartados el mediocampista James Sands y los delanteros Patrick Agyemang y Alejandro Zendejas.

El equipo de Pochettino disputará un par de amistosos en marzo, luego se reportará a finales de mayo antes de su debut en el Mundial el 12 de junio.

___

Plantel:

Arqueros: Roman Celentano (Cincinnati), Matt Freese (Nueva York), Jonathan Klinsmann (Cesena), Patrick Schulte (Columbus)

Defensores: Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Orlando), Mark McKenzie (Tolosa), Tim Ream (Charlotte), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), John Tolkin (Holstein Kiel), Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Aidan Morris (Middlesbrough), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Tanner Tessmann (Lyon), Sean Zawadzki (Columbus)

Delanteros: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Mónaco), Diego Luna (Real Salt Lake), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry)

___

