Dobbins de Broncos necesita cirugía y probablemente se pierda el resto de la temporada

El corredor de los Broncos de Denver, J.K. Dobbins, se dirige a la reserva de lesionados y necesita una cirugía en su pie izquierdo que probablemente pondrá fin a su temporada, dijo el sábado a The Associated Press una persona familiarizada con el diagnóstico.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha proporcionado una actualización sobre Dobbins desde que se lesionó la semana pasada durante un tackle no sancionado de Tyree Wilson, ala defensiva de los Raiders, al final del tercer cuarto de la victoria de Denver 10-7 sobre Las Vegas.

Salió cojeando del campo, pero las preocupaciones sobre su salud se disiparon después de que regresó y corrió seis veces para 25 yardas. Terminó con 77 yardas en 18 acarreos y los Broncos consumieron los últimos cuatro minutos y medio del cuarto cuarto para asegurar su séptima victoria consecutiva.

Sin embargo, al día siguiente, Dobbins publicó un mensaje altisonante en X, pidiendo que los tackles a la cadera sean penalizados, y buscó una segunda opinión médica, que confirmó la gravedad de la lesión.

Dobbins ha sido la mayor chispa ofensiva de los Broncos. El novato R.J. Harvey está listo para asumir el papel de corredor principal el domingo cuando Denver (8-2) reciba a los Chiefs de Kansas City (5-4) en un enfrentamiento de la AFC Oeste.

Dobbins ocupa el puesto número tres en la NFL con 774 yardas por tierra en cinco yardas por acarreo. Harvey está a la distancia con 214 yardas por tierra, y sus mayores contribuciones hasta ahora han sido en el juego aéreo con cuatro recepciones de touchdown.

El viernes, Harvey, una selección de segunda ronda de Central Florida que tiene seis touchdowns, dijo que estaba ansioso por asumir la carga para que los Broncos no tengan una caída en su juego terrestre.

"El juego, siento que se ha ralentizado mucho para mí", dijo. "Cuando llegué aquí por primera vez, las cosas se movían rápido, muy rápido. Definitivamente me siento más cómodo".

"Definitivamente emocionado de mostrar mi habilidad para correr", dijo Harvey. "Lo que el entrenador quiera que haga, estoy dispuesto a hacerlo en el campo y ayudar a mi equipo de la mejor manera posible".

“Es solo un tipo que está creciendo justo ante nuestros ojos. Si su carga de trabajo aumenta, vamos a ver su producción aumentar y estaremos realmente emocionados por ello”, dijo el coordinador ofensivo de los Broncos, Joe Lombardi

Los Broncos pueden prácticamente enterrar a los Chiefs, que han ganado nueve títulos divisionales consecutivos, con una victoria el domingo. Pero están perdiendo varios titulares además de Dobbins.

El esquinero estrella Pat Surtain II (pectoral distendido) y el ala cerrada Nate Adkins (rodilla) se perderán su tercer juego consecutivo, el líder en tacleadas Alex Singleton se está recuperando de una cirugía la semana pasada para extirpar un tumor testicular canceroso y el apoyador externo Jonah Elliss (isquiotibiales) también está fuera.

