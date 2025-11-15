Bills refuerzan receptores al ascender a Davis y firmar a Hardman para el roster activo

Los Bills de Buffalo están reforzando su juego aéreo liderado por Josh Allen al llamar a Gabe Davis desde el equipo de práctica y firmar al también receptor Mecole Hardman para el roster activo.

La defensa también recibe ayuda con la activación del novato tackle T.J. Sanders desde la reserva de lesionados en una serie de movimientos el sábado, un día antes de que los Bills (6-3) reciban a los Buccaneers deTampa Bay (6-3).

Davis está en su segunda etapa con Buffalo y pasó las primeras ocho semanas de la temporada en el equipo de práctica-IR recuperándose de una lesión de rodilla que puso fin a su temporada hace un año con Jacksonville. El jugador de sexto año superó las 500 yardas de recepción en cada una de sus primeras cuatro temporadas en Buffalo y tiene la oportunidad de proporcionar a los Bills una amenaza profunda muy necesaria.

Hardman se une al roster después de ser firmado para el equipo de práctica el martes. El jugador de 27 años está en su séptima temporada en la NFL y ha ganado tres veces el Super Bowl con los Chiefs.

Además de proporcionar a los Bills una amenaza rápida, se espera que Hardman asuma las funciones de devolución de patadas después de que Buffalo liberara a Brandon Codrington el sábado.

Buffalo ha perdido tres de cinco partidos con Allen teniendo dificultades para lanzar el balón en profundidad en cada una de las tres derrotas.

Sanders añade profundidad a una línea defensiva mermada por lesiones. Seleccionado en la segunda ronda del draft procedente de Carolina del Sur, Sanders apareció en los primeros cuatro juegos de Buffalo antes de lesionarse la rodilla en la práctica.

Con el ala cerrada Dalton Kincaid descartado debido a una lesión en el tendón de la corva, Buffalo también llamó al ala cerrada del equipo de práctica Keleki Latu.

