Real Madrid: Valverde sufre lesión muscular y se perderá amistosos de Uruguay

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde fue diagnosticado con una lesión del aductor que le impediría disputar los próximos partidos amistosos con Uruguay.

Valverde se lesionó en el empate 0-0 del Madrid contra el Rayo Vallecano en La Liga el domingo, retirándose de la cancha a los 83 minutos. Tras tocarse la parte posterior de la derecha, el jugador de 27 años pidió el cambio y fue reemplazado por Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde, por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, dijo el Madrid en un comunicado.

El club no confirmó si la lesión de Valverde lo dejará fuera de los próximos partidos de Uruguay contra México y Estados Unidos en la fecha FIFA.

La selección uruguaya enfrentará a México el próximo sábado en Torreón, seguido por un duelo el siguiente martes contra Estados Unidos en Tampa, Florida.

Valverde sería duda para la reanudación de La Liga contra Elche el 23 de noviembre, así como para el partido contra Olympiakos en la Liga de Campeones, tres días después.

