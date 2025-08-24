Stay up to date with notifications from The Independent

Reales evitan barrida con jonrones de Pasquantino y García en victoria de 10-8 sobre Tigres

AP Noticias
Domingo, 24 de agosto de 2025 17:18 EDT
REALES-TIGRES
REALES-TIGRES (AP)

Vinnie Pasquantino y el venezolano Maikel García batearon jonrones para ayudar a los Reales de Kansas City a vencer 10-8 a los Tigres de Detroit el domingo.

Los Reales mejoraron a 28-14 en finales de serie esta temporada. Tienen marca de 9-4 cuando están en peligro de ser barridos.

John Schreiber (3-2) lanzó una entrada y un tercio para anotarse la victoria, y el dominicano Carlos Estévez manejó la novena para su 34to salvamento.

Riley Greene pegó su 31er jonrón para los Tigres, que habían ganado cinco seguidos y nueve de diez. Jack Flaherty (7-13) fue castigado con ocho carreras en más de cinco entradas.

Los Reales anotaron seis veces en el tercer epsodio después de que Flaherty retirara a los dos primeros bateadores.

Luke Maile conectó un sencillo y anotó con un doble de Mike Yastrzemski. Bobby Witt Jr. puso la pizarra 2-1 con un sencillo productor, y Pasquantino siguió con un cuadrangular de dos carreras. García conectó un sencillo, el venezolano Salvador Pérez impulsó la quinta carrera de Kansas City y Adam Frazier logró siete hits consecutivos con un doble impulsor.

Jahmai Jones conectó un doble de tres carreras para Detroit en la cuarta, y los Tigres añadieron tres carreras más en la quinta. El dominicano Wenceel Pérez pegó un jonrón, y el sencillo impulsor de Zach McKinstry con dos outs puso el juego 7-6 a favor de Detroit.

Flaherty salió después de que los Reales comenzaran la sexta con un par de hits, y Tyler Holton permitió un sencillo de dos carreras a Kyle Isbel. Un lanzamiento descontrolado de Holton permitió a Isbel anotar la novena carrera de Kansas City.

García conectó un jonrón en la séptima para poner el marcador 10-7, pero Spencer Torkelson respondió con un cuadrangular solitario en la parte baja de la entrada.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García bateó de 4-2 con dos carreras anotadas y una impulsada y Salvador Pérez de 4-1 con una anotada y juna producida.

Por los Tigres, el dominicano Wenceel Pérez bateó de 5-1 con una anotada y una remolcada; y el puertorriqueño Javier Báez de 3-0.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

