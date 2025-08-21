Disparan bala en oficina de Andy Reid, entrenador de los Chiefs mientras estaba allí, según prensa

Una bala fue disparada hacia la oficina de Andy Reid, el entrenador en jefe de los Chiefs de Kansas City, en las instalaciones de práctica del equipo el año pasado mientras el estratega se encontraba adentro, informó el diario Kansas City Star.

Citando múltiples fuentes, el Star informó el miércoles que Reid estaba trabajando solo en su oficina a principios de mayo de 2024 cuando una bala disparada desde fuera del edificio rompió el vidrio y dejó un agujero en la ventana y las persianas. Se incrustó en una pared entre su baño y la puerta de entrada a su oficina. El equipo instaló vidrio a prueba de balas poco después.

El Star detalló que dos balas más impactaron en las instalaciones, una golpeando el tercer piso y otra una unidad de aire acondicionado exterior. Pocas personas en la organización sabían sobre el incidente.

El incidente está siendo investigado como un asalto agravado porque el edificio estaba ocupado en ese momento, dijo la policía de Kansas City en un comunicado emitido el jueves. Nadie fue alcanzado y no hubo heridos.

No ha habido cargos ni arrestos en el caso y la investigación sigue abierta, dijo la policía.

"Basado en la investigación hasta este punto, no hay indicios de que este fuera un incidente dirigido a alguna persona u organización", rezó el comunicado de la policía.

Un portavoz de los Chiefs declinó comentar al respecto a la AP al ser consultado el miércoles por la noche.

El incidente ocurrió unos meses después de que Reid llevó a los Chiefs a repetir el campeonato del Super Bowl y su tercer título en un periodo de cinco años. Ganaron la AFC nuevamente la temporada pasada, perdieron ante Filadelfia.

En su carrera como entrenador, Reid tiene foja de 273-146-1 en 12 temporadas con los Chiefs y 14 con los Eagles. Ocupa el cuarto lugar en la lista de victorias de todos los tiempos de la NFL, detrás de Don Shula, George Halas y Bill Belichick.

