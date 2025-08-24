Vikings suman a Carson Wentz como suplente de J.J. McCarthy y envían a Sam Howell a Eagles, según AP

Carson Wentz está de vuelta en la NFL y Sam Howell se mueve nuevamente.

Los Vikings de Minnesota Vikings firmaron a Wentz para respaldar al quarterback J.J. McCarthy y enviarán a Howell a los Eagles de Filadelfia, confirmaron el domingo a The Associated Press dos personas con conocimiento de las decisiones.

Ambas personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque los equipos no han anunciado los movimientos. ESPN fue el primero en informar sobre los acuerdos.

Los Eagles, campeones reinantes del Super Bowl, enviarán una selección de quinta ronda de 2026 y una de séptima ronda de 2027 a Minnesota por Howell y una selección de sexta ronda de 2027, dijo una de las personas.

Wentz, quien pasó la temporada pasada respaldando a Patrick Mahomes en Kansas City, fue la segunda selección general por los Eagles en 2016. Terminó tercero en la votación para el MVP de la NFL la temporada siguiente, pero se rompió el ligamento cruzado anterior en diciembre de ese año y vio a Nick Foles llevar a Filadelfia a su primera victoria en el Super Bowl.

Wentz fue titular para Indianápolis en 2021 y Washington en 2022. Antes de convertirse en suplente de los Rams de Los Ángeles en 2023.

Howell reemplazó a Wentz como el mariscal de campo titular de los Commanders en 2023. Jugó detrás de Geno Smith en Seattle el año pasado antes de ir a Minnesota. Howell se une a Tanner McKee detrás del MVP del Super Bowl Jalen Hurts en Filadelfia. Los Eagles también tienen actualmente a Dorian Thompson-Robinson y al novato Kyle McCord.

