Suárez tiene un récord personal de 11 ponches y los Filis vencen 3-2 a los Nacionales

El venezolano Ranger Suárez ponchó a 11 bateadores, la mayor cantidad en un sólo juego en su carrera, en siete entradas sin permitir carreras, y el cátcher suplente Rafael Marchán proporcionó toda la ofensiva de Filadelfia con tres carreras impulsadas y los Filis se sostuvieron para vencer el domingo 3-2 a los Nacionales de Washington.

Los Filis han ganado seis de siete y tienen una ventaja de siete juegos sobre los Mets de Nueva York en la División Este de la Liga Nacional, de cara a su serie de tres juegos en el Citi Field que comienza el lunes por la noche.

Suárez (10-6) permitió solo tres hits. Fue su segundo juego consecutivo con ponches de dos dígitos después de lograr diez contra Seattle la semana pasada.

El venezolano Marchán conectó un doble de dos carreras en la segunda entrada y recibió un boleto con las bases llenas en la tercera.

Orion Kerkering permitió un jonrón como emergente de Luis García Jr. con un out en la novena, pero retiró a los dos últimos bateadores para su cuarto salvamento.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 3-0.

Por los Filis, el venezolano Rafael Marchán de 3-1 con tres empujadas.

