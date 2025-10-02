Real Madrid busca recuperarse tras la derrota en derbi ante un Villarreal en forma

El Real Madrid necesita recuperarse de su derrota en el derbi de la capital española del fin de semana pasado cuando el sábado reciba a un entonado Villarreal el sábado en La Liga.

Los dirigidos por Xabi Alonso sufrieron un humillante derrota 5-2 ante el Atlético de Madrid, la primera vez en 75 años que su rival de la ciudad anotó cinco veces en el derbi.

Esa derrota permitió al Barcelona apoderarse del liderato con 19 puntos. El Madrid (18) y Villarreal (16) quedaron como sus perseguidores inmediatos.

Partidos clave

Contra el Atlético, prácticamente todo el once titular del Madrid decepcionó. Jude Bellingham fue titular por primera vez en la temporada tras operarse del hombro en el verano, y la falta de rodaje fue evidente. Los recién llegados Dean Huijsen y Álvaro Carreras, ambos defensores, y el mediocampista Federico Valverde también fueron criticados por sus prestaciones.

El Madrid regresa a casa después de un largo viaje a Kazajistán a mitad de semana para vapulear 5-0 a Kairat Almaty en la Liga de Campeones, partido en el que Kylian Mbappé aportó una tripleta para incrementar a 13 su cuenta goleadora en todas las competiciones.

“Nunca hay que olvidar, no vamos a olvidar lo que pasó el fin de semana (ante el Atlético)", dijo Mbappé. "Es otra competición, pero hay que seguir pensando lo que pasó el fin de semana para ser mejores y no pasar otra noche así”.

El Villarreal llega al Santiago Bernabéu después de remontar para empatar 2-2 de visita a Juventus en la Liga de Campeones el miércoles. El equipo de Marcelino García Toral también tiene tres victorias consecutivas en La Liga.

Tajon Buchanan lidera al Villarreal con tres goles, mientras que Pape Gueye, Nicolás Pépé y Georges Mikautadze tienen dos cada uno.

El Barcelona visita el domingo al Sevilla de Matías Almeyda después de perder su primer partido de la temporada por 2-1 ante el Paris Saint-Germain a media semana en la Champions.

Elche buscará continuar la buena marcha en su vuelta a la máxima categoría al visita a Alavés el domingo. Elche (13 puntos) está invicto después de siete jornadas y se encuentra cuarto en la tabla.

Jugadores a seguir

Autor de seis goles en sus tres últimos partidos, Julián Álvarez se encuentra en medio de un sensacional momento. El Atlético (12), que escaló al quinto lugar tras vapulear al Madrid, visita el domingo a un Celta de Vigo que aún no conoce la victoria.

El delantero argentino firmó su primera tripleta en Europa en la victoria 3-2 en el Rayo Vallecano. Facturó un doblete contra el Madrid y aportó otro tanto en la victoria 5-1 sobre Eintracht Frankfurt a mitad de semana.

Ausentes

La defensa del Madrid sigue mermada con los laterales derechos Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold y el defensor central Antonio Rüdiger fuera por lesiones. Éder Militão y Ferland Mendy también son duda.

Villarreal tiene en duda a los delanteros Ayoze Pérez y Gerard Moreno, y el defensor Juan Foyth está lesionado.

El Barcelona acusará las bajas de Raphinha, Joan García y Fermín López por lesiones.

Polémica

Valverde, pieza clave del Madrid en los últimos años bajo la conducción de Carlo Ancelotti, ha causado revuelo por su papel bajo Alonso.

Informes de medios españoles dicen que Valverde, un volante de marca, se negó a jugar improvisado como lateral derecho en Kairat debido a las bajas de Carvajal y Alexander-Arnold. El defensor central Raúl Asencio jugó en la derecha en su lugar.

Valverde respondió a esos informes en las redes sociales con un comunicado diciendo que, aunque era consciente de que “he tenido partidos malos”, nunca se había negado a jugar.

“De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar", escribió Valverde. “He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”.

“Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”, subrayó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes