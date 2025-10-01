Barcelona y Paris Saint-Germain se enfrentan en la Liga de Campeones

Paris Saint-Germain y Barcelona se enfrentan en la Liga de Campeones el miércoles en un choque entre dos de los favoritos para ganar la competición esta temporada.

El campeón defensor PSG aspira a unirse al Real Madrid como el único equipo en retener el título en la era moderna. Madrid lo ganó tres veces seguidas entre 2016 y 2018. Aparte de eso, ningún equipo lo ha ganado en años consecutivos desde que la Copa de Europa fue renombrada como la Liga de Campeones en 1992.

El éxito del PSG la temporada pasada llevó a sugerencias de que el club francés podría iniciar una nueva era de dominio, pero se espera que el Barcelona sea uno de sus mayores retadores esta temporada.

“Para nosotros, es emocionante jugar contra un equipo con la misma mentalidad. Es un partido especial para ambos equipos”, afirmó el entrenador del PSG, Luis Enrique.

Otros dos equipos que se espera que lleguen lejos en la competición esta temporada son el Arsenal y el Manchester City.

El Arsenal recibe al Olympiacos y el campeón de 2023, el City, viaja a Mónaco.

Resultados del martes

Hubo una ráfaga de goles en la Liga de Campeones el martes, con el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich anotando cinco cada uno.

Kylian Mbappé logró un hat-trick en la victoria del Real Madrid por 5-0 contra el Kairat, mientras que el Atlético ganó 5-1 contra el Eintracht Frankfurt.

Harry Kane anotó dos veces en la victoria del Bayern por 5-1 en Pafos. Mientras tanto, el Marsella venció al Ajax 4-0.

Un resultado sorprendente de la noche fue la derrota del Liverpool por 1-0 contra el Galatasaray.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes