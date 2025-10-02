Los campeones Eagles buscan mantener su paso perfecto ante la feroz defensiva de Denver

Los campeones Eagles buscan convertirse en el primer equipo en la historia en acumular marca de 5-0 en tres ocasiones durante un lapso de cinco temporadas. Y están a punto de conseguirlo de una manera convencional.

Convencional para la década de 1940.

Filadelfia conoce una fórmula para ganar partidos y solo una: correr el balón. Los Eagles (4-0) recurren al aire únicamente cuando es estrictamente necesario; ya completar un pase es vanidad. De hecho, no tuvieron una conexión aérea en toda la segunda mitad de su triunfo por 31-25 sobre Tampa Bay y no la necesitaron.

Son el equipo con la segunda mayor cantidad de acarreos y el último en pases lanzados. Y la fórmula funciona hasta el momento.

El desequilibrio ofensivo ha desatado molestias en el estelar receptor A.J. Brown. Pero los resultados son incuestionables. Difíciles de explicar, tal vez, pero incuestionables sin lugar a dudas.

A pesar de ser el tercer equipo con menos yardas conseguidas, Filadelfia es séptimo en puntos anotados gracias a sus 11 touchdowns en 11 visitas a la zona roja, el cuidado del balón y dos pateadas bloqueadas en equipos especiales, ambas devueltas hasta las diagonales.

Tal vez necesiten ajustar su fórmula el próximo domingo cuando reciban a los Broncos (2-2), un equipo que llega al encuentro con la segunda mejor defensiva de la liga y la más destacada en las últimas 20 yardas del terreno.

Denver no sólo tiene la misión de detener a Jalen Hurts, Saquon Barkley y la maquinaria terrestre autora del “Tush Push”, también tiene en la agenda despejar la duda de si sus estadísticas defensivas han recibido un empujón por cortesía de dos de las ofensivas más ineptas de la NFL —Tennessee y Cincinnati.

“Semana corta. Tenemos que recuperarnos, los jugadores tienen que descansar, el estudio va a ser importante, el plan va a ser importante y luego implementarlo en contra de un equipo muy, muy bueno y fuera de casa”, dijo el entrenador en jefe de los Broncos, Sean Payton al finalizar la victoria de 28-3 sobre los Bengals.

Buccaneers (3-1) en Seattle (3-1)

Los Buccaneers gozan de su tercer inicio consecutivo con marca de 3-1 y buscan su quinto título divisional en fila gracias a un Baker Mayfield que encabeza a toda la NFL con 77 pases de touchdown desde que llegó al equipo para la temporada de 2023. Una semana después de sufrir su primer revés de la campaña, Tampa Bay tiene otra complicada prueba en puerta.

Los Seahawks, envueltos en un triple empate en la cima del Oeste de la Conferencia Nacional, tienen como carta de presentación a la sexta mejor defensiva de la NFL y la mejor de la NFC con 16,8 puntos concedidos. Esa unidad tiene ya siete pases interceptados y necesita brindar toda la ayuda posible a un ataque que no tiene grandes variantes más allá del estelar receptor Jaxon Smith-Njigba.

La ausencia

Aún no hay nada confirmado, pero el dos veces MVP Lamar Jackson fue a la banca en el último cuarto de la derrota por 37-20 ante los Chiefs debido a una lesión en el tendón de la corva y el coach de los Ravens (1-4) John Harbaugh sostuvo el miércoles que su pasador está “día a día”. Sólo le queda esperar que sea el caso.

Baltimore tiene marca de 4-10 cuando Jackson no está detrás del centro y con la visita de otro equipo urgido de triunfos como Houston (1-4), los Ravens no pueden darse el lujo de ceder más terreno.

Calendario

La quinta semana inicia el jueves con la visita de los 49ers (3-1) a Los Ángeles para enfrentar a los Rams (3-1). San Francisco descartó por lesión al quarterback Brock Purdy y los receptores Jauan Jennings, Ricky Pearsall y Jordan Watkins, que se suman a la ausencia de los estelares George Kittle y Brandon Aiyuk. Los Rams han ganado los últimos tres duelos de la serie.

La jornada continúa el domingo a primera hora cuando Vikings (2-2) y Browns (1-3) se enfrenten en el 40mo encuentro de temporada regular de la NFL en Londres. Más tarde: Texans (1-3) en Baltimore (1-3); Dolphins (1-3) en Carolina (1-3); Raiders (1-3) en Indianápolis (3-1); Giants (1-3) en Nueva Orleans (0-4); Cowboys (1-2-1) en NY Jets (0-4); Broncos (2-2) en Filadelfia (4-0); Titans (0-4) en Arizona (2-2); Buccaneers (3-1) en Seattle (3-1); Detroit (3-1) en Cincinnati (2-2); Commanders (2-2) en LA Chargers (3-1) y Patriots (2-2) en Buffalo (4-0).

La acción concluye el lunes con los Chiefs (2-2) de visita en Jacksonville (3-1). Kansas City viene de su primera actuación de al menos 35 puntos en temporada regular desde la semana 3 de la campaña 2023. Los Jaguars han ganado tres de cuatro duelos por apenas la segunda ocasión en las últimas 15 temporadas.

Falcons (2-2), Bears (2-2), Packers (2-1-1) y Steelers (3-1) tienen semana de descanso.

___

El periodista de Associated Press Arnie Stapleton contribuyó con este despacho desde Denver.