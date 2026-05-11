PSG vence a Brest y se acerca a su título 14 mientras sigue lucha por la Liga de Campeones

El gol tardío de Désiré Doué le dio al Paris Saint-Germain una victoria en casa por 1-0 sobre Brest el domingo y prácticamente aseguró un 14º título de la Ligue 1, ampliando su récord.

PSG aventaja por seis puntos al Lens, segundo clasificado, y solo necesita un empate cuando se enfrenten en su partido reprogramado el miércoles, tras lo cual llegará la última jornada el próximo domingo.

Si PSG pierde dos veces y Lens gana sus dos partidos, Lens podría ganar matemáticamente el título por diferencia de goles, pero PSG tiene una diferencia de goles muy superior: +44 frente a +29.

Doué recibió un pase por el lado izquierdo del área, dejó atrás a tres jugadores y luego colocó un gran disparo al ángulo inferior derecho en el minuto 83 de un encuentro mayormente apagado.

Con una lluvia intensa cayendo en el Parque de los Príncipes, el partido se detuvo brevemente en la primera mitad cuando un fallo técnico impidió la comunicación entre el árbitro Jérôme Brisard y sus asistentes.

Lens venció 1-0 a Nantes el viernes, lo que garantizó un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada y envió al Nantes, ocho veces campeón de Francia, a la Ligue 2.

Carrera por la Liga de Campeones

Los tres primeros obtienen un lugar automático en la Liga de Campeones de la próxima temporada y el último cupo se lo disputarán Lille, Lyon y Rennes el próximo domingo.

Lille es tercero tras imponerse con esfuerzo 1-0 en Mónaco gracias a un autogol del capitán del Mónaco, Denis Zakaria, a falta de 20 minutos.

Eso dejó a Lille un punto por delante de Lyon, que perdió 2-1 en Toulouse, y con dos puntos de ventaja sobre el Rennes, quinto, que remontó para ganar 2-1 al Paris FC.

Esteban Lepaul marcó su 20º gol de la temporada, el máximo de la liga, para el Rennes, que visita a Marsella el próximo fin de semana.

Lucha por el descenso

Auxerre salió del 16º puesto y de la plaza de repechaje por el descenso tras una victoria en casa por 2-1 sobre Niza, que a su vez cayó al 16º lugar con una peor diferencia de goles.

Lassine Sinayoko anotó el gol del triunfo del Auxerre a mitad de la segunda parte.

Niza tiene, en apariencia, el partido más accesible el próximo fin de semana porque recibe al colista Metz —que perdió 4-0 en casa ante el Lorient, de mitad de tabla—, mientras que Auxerre afronta una complicada visita a Lille.

Le Havre se salvó en la última jornada la temporada pasada y enfrenta un escenario similar porque está apenas un punto por encima de Niza y Auxerre. Le Havre tiene por delante un partido difícil en Lorient, que es fuerte como local.

Otros partidos

Marsella subió al sexto puesto tras una trabajada victoria 1-0 en Le Havre gracias a un penalti en la segunda parte del delantero Mason Greenwood.

El veterano delantero del Marsella Pierre-Emerick Aubameyang no estuvo en la convocatoria tras una supuesta broma en las instalaciones de entrenamiento del club. Informes de prensa señalaron que roció con un extintor a Bob Tahri —coordinador deportivo del club—.

La caótica temporada del Marsella comenzó con la venta del mediocampista clave Adrien Rabiot y del delantero Jonathan Rowe después de que se pelearan en el vestuario tras una derrota en la jornada inaugural en Rennes.

Aun así, Marsella puede terminar quinto por diferencia de goles si luego vence a Rennes en un partido que enfrenta al entrenador del Marsella, Habib Beye, contra su antiguo club.

En el otro partido del domingo, Angers aseguró la permanencia al empatar 1-1 en casa con Estrasburgo.

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