Lyonnes va por el cuádruple tras vencer 4-1 al PSG en la final de la Copa de Francia femenina

Las Lyonnes siguen en camino de conquistar un cuádruple de trofeos esta temporada tras vencer el domingo 4-1 al Paris Saint-Germain en la final de la Copa de Francia.

La delantera Jule Brand mantuvo su buen momento al asistir en dos goles a la atacante Vicki Becho en la primera mitad. Los otros tantos de Lyon fueron obra de Melchie Dumornay y Lindsey Heaps, mientras que la suplente Merveille Kanjinga anotó el gol del honor del PSG en el Stade du Hainaut, en Valenciennes.

El Lyon amplió su récord con su 11mo título de la Copa de Francia después de que venciera 1-0 al PSG en marzo para ganar la inaugural Copa de la Liga.

Lyon aspira a asegurar un 19º título de liga, también ampliando su récord, y un noveno título de la Liga de Campeones femenina, igualmente récord. El equipo del entrenador Jonatan Giráldez enfrenta al Barcelona en la final en Oslo el 23 de mayo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes