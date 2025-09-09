Policía dominicana traslada a Wander Franco a centro de salud. Dice que es 'víctima de salud mental'

Wander Franco, el suspendido campocorto de los Rays de Tampa Bay que en junio fue declarado culpable por cargos de abuso sexual en su natal República Dominicana, fue trasladado por la policía a un centro de salud privado a solicitud de sus familiares debido a temores por su salud mental, informaron las autoridades.

La intervención policial se realizó con asistencia médica durante la madrugada del martes en Baní, ciudad natal de Franco, situada al sur de la capital Santo Domingo, dijo a The Associated Press el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira.

Pesqueira subrayó que el ingreso a la clínica no respondió a problemas legales.

“Nada represivo, él no tiene ningún tema legal, nada”, dijo Pesqueira.

Durante el fin de semana, el beisbolista de 24 años denunció en las redes sociales un supuesto robo de unos 16.000 dólares de un resort en la República Dominicana donde se encontraba hospedado.

Posteriormente, su abogado Teodosio Jáquez aclaró que se trató de una confusión y que el dinero fue hallado dentro de la propiedad. Más tarde, Franco desmintió a su abogado y reiteró la denuncia.

Franco recibió una sentencia suspendida de dos años tras ser declarado culpable por los cargos de abuso sexual.

Fue arrestado en 2024 tras ser acusado de tener una relación de cuatro meses con una adolescente que tenía 14 años en ese momento, y de transferir miles de dólares a la madre de ella para consentir la relación ilegal.

Franco también enfrentaba cargos de explotación sexual y comercial contra una menor, y de trata de personas. Sin embargo fue hallado inocente de esos cargos.

Desde entonces, se desconoce el destino de la carrera de Franco en las Grandes Ligas, aunque él asegura que sigue entrenando.

Franco firmó un contrato de 182 millones de dólares por 11 años hasta 2032 en noviembre de 2021. Pero vio su estelar carrera interrumpida abruptamente en agosto de 2023, después de que las autoridades dominicanos anunciaron que lo estaban investigando por la supuesta relación con una menor. Franco tenía 22 años en ese momento.

En enero de 2024, las autoridades arrestaron a Franco en la República Dominicana. Seis meses después, Tampa Bay lo colocó en la lista restringida, lo que cortó el pago que había estado recibiendo mientras estaba en licencia administrativa.

Fue colocado en esa lista porque no ha podido reportarse al equipo y necesitaría una nueva visa de Estados Unidos para hacerlo.

Mientras Franco esperaba el juicio en libertad condicional, fue arrestado nuevamente en noviembre del año pasado tras lo que las autoridades dominicanas llamaron un altercado por una mujer. Fue acusado de portar ilegalmente una Glock 19 semiautomática que, según la policía, estaba registrada a nombre de su tío.

Ese caso aún está pendiente en el tribunal.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes