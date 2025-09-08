Bayer Leverkusen contrata a Kasper Hjulmand para reemplazar a Erik ten Hag

Kasper Hjulmand, el otrora técnico de la selección de Dinamarca, fue contratado el lunes para dirigir al Bayer Leverkusen como reemplazo de Erik ten Hag tras el abrupto despido del holandés la semana pasada.

Hjulmand ha estado sin trabajo desde que dejó la selección danesa tras su eliminación en los octavos de final del Campeonato Europeo en 2024, después de cuatro años al mando.

Será la segunda etapa de Hjulmand en la Bundesliga, después de menos de un año con Mainz en la temporada 2014-15.

“Siempre he visto al Bayer 04 como un club muy bien gestionado, bien estructurado y altamente ambicioso”, dijo Hjulmand, de 53 años. “Esta impresión se ha confirmado en los últimos días. Es un honor ser confiado con un equipo como este”.

Leverkusen, que ganó la Bundesliga en la temporada 2023-24 tras completar toda la campaña doméstica invicto, necesitaba un nuevo entrenador después de deshacerse de Ten Hag, quien estuvo a cargo apenas tres partidos tras suceder a Xabi Alonso.

Un comienzo difícil

Hjulmand firmó un contrato hasta el final de la temporada 2026-27 y enfrenta un debut complicado en casa contra el Eintracht Frankfurt el viernes antes de regresar a Dinamarca para enfrentar al Copenhague en la Liga de Campeones el 18 de septiembre.

No ha entrenado en la Liga de Campeones desde la temporada 2012-13 con el Nordsjaelland, donde ganó el título danés. Nordsjaelland tuvo un empate y cinco derrotas en esa campaña y fue derrotado en la fase de clasificación para la Liga de Campeones la temporada siguiente.

La salida de Ten Hag

Ten Hag, exentrenador del Manchester United, tenía la tarea de reconstruir al Leverkusen tras un éxodo de jugadores clave, incluidos Florian Wirtz, Granit Xhaka y Jeremie Frimpong, tras la salida de Alonso al Real Madrid al final de la temporada pasada.

Sin embargo, el caos pronto envolvió al club, con Ten Hag cuestionando las decisiones del club en el mercado de fichajes. Sacó sun punto en los dos primeros partidos de la Bundesliga: una derrota en casa ante el Hoffenheim antes de desperdiciar una ventaja de dos goles para empatar 3-3 con un Werder Bremen con diez hombres.

Ese empate vio a los jugadores ignorar las instrucciones de Ten Hag y discutir entre ellos en el campo sobre quién cobrar un penal.

El liderazgo de Hjulmand

El director ejecutivo del Leverkusen, Fernando Carro, elogió el estilo "transparente, comunicativo y empático" de Hjulmand. "Un equipo recién ensamblado como el nuestro, que es capaz de desarrollarse, necesita directrices claras".

Hjulmand viene recomendado por un miembro clave del personal de Alonso. El preparador físico Ismael Camenforte trabajó para Hjulmand con Dinamarca y en Leverkusen hasta que se fue a Madrid con Alonso.

La empatía y las cualidades de liderazgo de Hjulmand se mostraron especialmente en el Campeonato Europeo en 2021, cuando el capitán Christian Eriksen colapsó en el campo tras sufrir un paro cardíaco durante el primer partido del equipo contra Finlandia.

Hjulmand fue ampliamente elogiado por la forma en que manejó las secuelas emocionales del colapso de Eriksen y su posterior recuperación, y llevó a los daneses a las semifinales, donde perdieron contra Inglaterra.

___

El escritor de deportes de AP, James Ellingworth, en Düsseldorf, Alemania, contribuyó a este despacho.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes