NFL relaja restricciones sobre el papel de Tom Brady como analista de Fox Sports

La NFL está suavizando algunas de sus restricciones sobre Tom Brady mientras se prepara para su segunda temporada como principal analista de Fox Sports.

La liga permitirá que Brady participe en reuniones de producción con los equipos, siempre y cuando se realicen de manera virtual o a través de Zoom. Aún no se le permite ver prácticas ni poner un pie en el complejo de entrenamiento de un equipo.

Las reglas para Brady se establecieron debido a que el exquarterback, ganador de siete Super Bowls, tiene un 5% de participación como propietario limitado en los Raiders de Las Vegas.

A Brady se le permitió asistir a reuniones de producción con jugadores y entrenadores de los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia antes del Super Bowl 59. No pudo ver las prácticas.

“La capacidad de unirse y poder hablar con un entrenador, coordinadores o jugadores y ayudarlo a prepararse para su trabajo fue un paso natural hacia adelante”, dijo el miércoles Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL, dijo a The Associated Press.

Muchos de los equipos de transmisión de las cadenas han realizado sus reuniones de producción con los equipos de manera virtual, aunque algunos todavía prefieren llegar a una ciudad el viernes para ver al equipo local y luego hablar con el equipo visitante en su hotel al día siguiente.

Antes del Super Bowl, Brady dijo que no se le permitiera estar en las reuniones de producción no afectó su investigación al prepararse para los juegos, aunque reconoció que había otros beneficios que extrañaba.

"Creo que la mejor parte (de las reuniones de producción) es que se construyen relaciones genuinas con el tiempo, y es una experiencia compartida con personas de tu propio equipo sentados en llamadas y hablando", expresó.

"Desde el punto de vista de la investigación, escucho conferencias de prensa toda la semana. Para mí, no hay diferencia en que un miembro de los medios haga una pregunta en una conferencia de prensa el miércoles, jueves o viernes que sea diferente de cualquiera de las preguntas que yo haría o que el equipo haría".

El equipo principal de Fox, compuesto por Brady, Kevin Burkhardt, Erin Andrews y Tom Rinaldi, narrará el enfrentamiento de la NFC Este entre los New York Giants y los Washington Commanders el siete de septiembre antes de que los Eagles se enfrenten a los Chiefs en una revancha del Super Bowl la semana siguiente.

Brad Zager, presidente de producción y operaciones/productor ejecutivo de Fox Sports, dijo en una entrevista con la AP a principios de este año que cualquier inferencia sobre un posible conflicto de intereses entre Brady narrando juegos y siendo parte del proceso de toma de decisiones de los Raiders no tiene fundamento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.