Receptor de Mets Francisco Álvarez se fractura el meñique tras golpe en juego de rehabilitación

El receptor de los Mets de Nueva York, Francisco Álvarez, tiene una pequeña fractura en el meñique izquierdo después de ser golpeado por un lanzamiento mientras estaba en una asignación de rehabilitación en ligas menores, pero esto podría retrasarlo solo unos días.

Álvarez está en la lista de lesionados de diez días debido a un esguince en el ligamento colateral cubital de su pulgar derecho. Comenzó una asignación de rehabilitación el miércoles por la noche con Triple-A Syracuse y conectó un doble en su primer turno al bate contra Scranton/Wilkes-Barre, el principal afiliado de los Yankees de Nueva York. Jugó cinco entradas, pero salió del juego después de ser golpeado en la mano izquierda por un lanzamiento.

Álvarez regresó al Citi Field el jueves antes de que los Mets recibieran a los Marlins de Miami. Estaba programado para ver a los médicos por la tarde.

"Los primeros informes son que solo vamos a esperar a que baje la inflamación, probablemente dos o tres días, y luego lo pondremos en marcha nuevamente", dijo el manager de los Mets, Carlos Mendoza. "Así que esto debería ser relativamente corto, pero nuevamente, obviamente es un pequeño contratiempo en comparación con lo que era el plan original".

Álvarez se lesionó el pulgar de su mano de lanzar al deslizarse de cabeza en la segunda base el 17 de agosto durante el Clásico de Ligas Pequeñas de las Grandes Ligas de Béisbol contra los Marineros de Seattle en Williamsport, Pensilvania.

La lesión eventualmente requerirá cirugía, pero Álvarez planea regresar a la alineación lo antes posible y jugar a pesar del dolor mientras Nueva York intenta asegurar un puesto en los playoffs.

Ahora, tiene otro problema que superar.

"No vamos a ponerlo en una posición donde sea muy incómodo. Por muy fuerte que sea, es humano", dijo Mendoza. "Así que creo que tenemos que llevarlo a un punto donde sea manejable, porque ahora estamos hablando también de la mano receptora. Pero nuevamente, es una pequeña fractura y solo tenemos que esperar. Se trata de asegurarnos de que no estamos poniendo al jugador en una posición donde esté en peligro".

Álvarez está bateando para .265 con siete jonrones, 24 carreras impulsadas y un OPS de .787 en 56 juegos de grandes ligas este año.

Comenzó la temporada en la lista de lesionados con una fractura en su mano izquierda. Fue activado el 25 de abril, luego fue enviado a las menores en junio durante aproximadamente un mes después de un comienzo lento en ofensiva y defensa.

Pero destrozó el pitcheo de Triple-A, fue llamado el 21 de julio y ha sido una fuerza en el plato desde su regreso, bateando para .323 con cuatro jonrones, 11 hits de extra base, 13 carreras impulsadas y un OPS de 1.054 en sus últimos 21 juegos.

Mendoza dijo que Álvarez no tuvo problemas para hacer lanzamientos de práctica entre entradas para Syracuse, pero realmente no fue puesto a prueba.

"La pelota salía bien. Buena intensidad, buen alcance", explicó Mendoza. "Pero nuevamente, tenemos que esperar y ver cuando suceda en acción real, cuando tenga que hacer la transferencia y poner la pelota en el aire lo más rápido posible y poner algo en el lanzamiento".

Luis Torrens y Hayden Senger han ocupado el puesto de receptor para los Mets en ausencia de Álvarez.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.