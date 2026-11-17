Con un gol de su nuevo número 7 y la garra para resistir con 10 jugadores, Portugal doblegó el martes 3-2 a Gales en la Liga de Naciones, pero fue otra actuación titubeante tras el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección nacional.

Erling Haaland facturó un penal en el último minuto y Noruega venció 3-2 a Dinamarca para quedarse con el último boleto a los cuartos de final.

Los fallos defensivos y la indisciplina fueron problemas para Portugal, pero aun así hubo muchos más aspectos positivos que en la derrota 4-1 del sábado ante Dinamarca. Portugal terminó su grupo de la Liga de Naciones con cinco victorias en seis partidos en una campaña marcada por la ausencia de Cristiano.

Los aficionados de Portugal en Cardiff volvieron a exhibir pancartas de homenaje, casi dos meses después del último partido de Cristiano con Portugal, la victoria 1-0 sobre Gales en septiembre.

Cristiano se distanció del entrenador Jorge Jesus cuando fue suplente sin ingresar en el siguiente partido contra Noruega, y luego abandonó la concentración. Declaró su retiro de la selección nacional el 5 de noviembre.

Bruno Fernandes puso en ventaja a Portugal cuando colocó el balón en el ángulo superior, pero la ventaja duró apenas dos minutos tras el tanto de David Brooks para Gales.

Cuando Sorba Thomas adelantó a Gales en un rápido contragolpe justo antes del descanso, le tocó a Portugal responder con el tanto inmediato de Pedro Neto.

Con la camiseta número 7 que durante tanto tiempo lució Cristiano, con una línea atravesando el número para honrarlo, Carlos Forbs marcó el gol de la victoria a los 70 minutos con una astuta maniobra para acomodarse y sacar un remate rasante.

Parecía que Portugal podía volver a dejar escapar la ventaja después de que Neto, extremo del Chelsea de Liga Premier, fuera expulsado por dos entradas temerarias en el lapso de dos minutos, pero Gales tuvo dificultades para generar muchas ocasiones a partir de ahí.

Haaland lo gana sobre el final para Noruega

Dinamarca necesitaba un empate ante Noruega para conservar el segundo lugar y un puesto en cuartos de final, pero Haaland tenía otros planes.

Dinamarca se adelantó rápidamente 2-0, diferencia que Haaland recortó a 2-1 justo antes del descanso. Martin Odegaard igualó el marcador a los 84 para asegurar un trepidante final. Hubo más drama en el último suspiro, cuando se pitó un penal. Después de una larga revisión de video, Haaland convirtió desde los once pasos a los 96 para impulsar a Noruega al segundo puesto por encima de los daneses y a los cuartos de final.

Portugal lidera el grupo y será uno de los cuatro equipos cabeza de serie en el sorteo del viernes junto con Francia, Alemania e Inglaterra. Los equipos no preclasificados son Noruega, Bélgica, Países Bajos y España.

Los cuartos de final se disputan a doble partido en marzo, y los ganadores avanzarán a un “Final Four” en junio.

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