Peter Storey, quien consiguió el doblete de liga y copa de Inglaterra con Arsenal y fue uno de los jugadores que más tiempo militó en el club, ha fallecido, informó el club el martes. Tenía 81 años.

Storey, un versátil volante de juego recio que también podía jugar en defensa y disputó 19 partidos con Inglaterra, anotó un decisivo penal para Arsenal ante Stoke en las semifinales de la Copa FA, como parte de la campaña del doblete en la temporada 1970-71.

“Arsenal en su conjunto está profundamente entristecido por el fallecimiento del ganador del doblete 1970-71, Peter Storey”, manifestó el club el martes en un comunicado. “Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente triste”.

El club de Londres no proporcionó la causa de la muerte.

Arsenal añadió que el club planea rendir homenaje a Storey antes de su partido de la Liga de Campeones contra Borussia Dortmund la próxima semana.

Storey también salió campeón con Arsenal en la Copa de Ferias Interciudades de 1970, torneo precursor de la competición que ahora es la Liga Europa.

Pasó casi toda su carrera con el Arsenal, salvo un breve periodo con Fulham antes de retirarse, y sus 501 apariciones con Arsenal entre 1965 y 1977 son la octava mayor cifra en la historia del club.

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