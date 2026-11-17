Gerard Piqué, el propietario del Andorra, cuestionó la sanción de 12 partidos impuesta al portero Jesús Owono tras una colisión que derivó en la muerte de otro jugador, al afirmar que el castigo debería haberse basado en la acción y no en sus trágicas consecuencias.

Piqué, exdefensa de España y del Barcelona, criticó la sanción en un video publicado en TikTok el lunes por la noche, dos semanas después del choque en el campo entre Owono y el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, en un partido de la segunda división.

De Miguel, apodado “Demi”, murió a la mañana siguiente.

Piqué manifestó que “no va a haber sanción que nos devuelva a Demi" y señaló que harán falta más de 12 partidos para que Owono esté listo para volver a jugar. Pero no consideró que el castigo fuera justo para el guardameta.

“Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por está acción lo pone a él en una situación que no se merece", afirmó Piqué. "Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa”.

Piqué citó una acción en otro partido que acarreó una suspensión de tres encuentros, y recordó su propio choque con el arquero Víctor Valdés, su compañero en el Barcelona, en 2012. Indicó que jugadores, exjugadores y entrenadores habían descrito el incidente de Owono como un accidente.

El comité disciplinario que sancionó a Owono —quien fue expulsado tras la colisión— sostuvo que el portero empleó “fuerza excesiva”.

De Miguel perseguía un balón aéreo en el mediocampo cuando recibió un golpe en el pecho por parte de Owono, que salió corriendo muy fuera de su área, cerca del final del partido del 2 de noviembre en Tenerife. De Miguel sufrió un paro cardíaco tras el choque.

Owono difundió un comunicado a través de su club en el que expresó su dolor y ofreció sus condolencias a la familia de De Miguel.

La policía abrió una investigación por un posible homicidio involuntario. Según la legislación española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, están sujetas a investigación judicial, aunque los fiscales han señalado que es poco probable que haya un proceso penal.

La semana pasada, el entrenador del Andorra, Carles Manso, dijo que dependerá de Owono decidir cuándo se siente listo para volver a jugar.

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