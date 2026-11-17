Gerard Piqué, propietario del FC Andorra, considera que el arquero Jesús Owono no merece la suspensión de 12 partidos que recibió tras la muerte del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel.

El 2 de noviembre, Owono chocó con De Miguel durante el tiempo añadido de un encuentro de la segunda división del fútbol español. El delantero fue trasladado de urgencia a una unidad de cuidados intensivos, pero falleció en el hospital a la mañana siguiente.

Owono, quien fue expulsado por la falta antes de que se suspendiera el encuentro, aseguró estar atravesando los días “más difíciles” de su vida tras la muerte de De Miguel. Desde entonces, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le impuso una extensa suspensión por conducta violenta, al considerar que el arquero empleó una “fuerza excesiva” durante la jugada.

open image in gallery Jesús Owono fue sancionado con 12 partidos de suspensión tras la muerte de Jesús de Miguel ( AP )

La decisión provocó la indignación de Piqué, exdefensor del Barcelona y accionista mayoritario del Andorra, quien sostiene que el arquero de Guinea Ecuatorial está siendo sancionado por las consecuencias del choque y no por la acción en sí.

“Jugadores, exjugadores, entrenadores, arqueros, todos lo han calificado de accidente”, afirmó Piqué en un video publicado en redes sociales el lunes por la noche. “Creo de verdad que imponerle a Jesús la máxima sanción por esta acción lo coloca en una situación que no merece, porque él no tiene la culpa de que todo esto haya sucedido”.

El exfutbolista también cuestionó la falta de coherencia en las decisiones disciplinarias y recordó la suspensión de tres partidos que recibió el extremo del Albacete, José Corpas, tras una dura entrada contra el mediocampista del Sabadell, Quadri Liameed, quien tuvo que ser hospitalizado.

open image in gallery Gerard Piqué es propietario del FC Andorra, club que compite en la segunda división del fútbol español ( AFP/Getty )

“Por suerte, Quadri está bien, las consecuencias en este caso no fueron fatales y el comité decidió sancionar a Corpas con tres partidos”, añadió. “Ante todo esto, mi reflexión es: ¿qué se está sancionando, la acción o las consecuencias?”.

Pese al desacuerdo con la sanción, el director general del Andorra, Jaume Nogués, declaró el martes a Radio y Televisión de Andorra que el club no apelará la decisión del comité disciplinario, aunque considera que la resolución del caso “no fue la adecuada”. Según explicó, recurrir la sanción “no sería bien visto por la sociedad” y el propio Owono tampoco estaba a favor de hacerlo.

Por su parte, el entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, discrepó con la postura de Piqué. “Tiene que defender a sus jugadores y a su club, y está claro que cree que eso es lo que está haciendo”, señaló durante una conferencia de prensa el martes. “Creo que la acción podría haberse evitado. No me parece que sea una jugada que veamos todos los días, como él parece sugerir”.

En paralelo, la policía española abrió una investigación por posible homicidio involuntario. De acuerdo con la legislación española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, deben ser objeto de una investigación judicial, aunque la fiscalía ha indicado que es poco probable que se inicie un proceso penal.

Mientras tanto, el entrenador del Andorra, Carles Manso, aseguró que será el propio Owono quien decida cuándo está preparado para volver a jugar. En ese sentido, Piqué sostuvo que el impacto emocional de lo ocurrido acompañará al arquero mucho más allá del cumplimiento de la sanción.

“Jesús va a necesitar mucho más de 12 partidos para estar en condiciones de volver a competir”, afirmó. “Ninguna sanción va a hacer que De Miguel vuelva a estar con nosotros”.

Traducción de Leticia Zampedri