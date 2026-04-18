Popovich anima a los Spurs mientras Wembanyama y jóvenes debutan en playoffs ante Trail Blazers

Victor Wembanyama y la mayoría de sus compañeros de San Antonio harán su debut en los playoffs el domingo contra Portland.

Se ha hablado mucho de la falta de experiencia en playoffs en la joven plantilla de San Antonio, pero los Spurs en realidad tienen muchísimos conocimientos de postemporada en los que apoyarse.

Eso se refleja en las apariciones en playoffs de jugadores veteranos como De’Aaron Fox, Harrison Barnes, Luke Kornet, Bismack Biyombo y Kelly Olynyk, y de integrantes del cuerpo técnico como el entrenador asociado Sean Sweeney y los asistentes Corliss Williamson y Rashard Lewis.

Pero la mayor fuente de información e inspiración proviene del líder icónico de la franquicia, Gregg Popovich.

Popovich, una presencia habitual en las instalaciones de entrenamiento de los Spurs mientras continúa su rehabilitación tras el derrame cerebral que sufrió el 2 de noviembre de 2024, se dirigió al equipo a principios de esta semana.

“Popovich dijo que simplemente seamos nosotros, que no hagamos realmente nada diferente de lo que hemos venido haciendo toda la temporada. Nos dio otra perspectiva sobre lo bien que hemos estado jugando y la posición en la que nos hemos colocado”, contó Castle, base de San Antonio.

Un consejo acertado para un equipo que terminó con el segundo mejor récord de la liga, 62-20, y ganó la División Suroeste por primera vez desde 2017.

Aun así, ningún consejo puede reemplazar la acción, pero los Spurs están ansiosos por disputar su primera serie de playoffs desde 2019.

Deni Avdija anotó 41 puntos y repartió 12 asistencias, mientras los Trail Blazers remontaron para vencer a los Suns de Phoenix 114-110 el martes y quedarse con el séptimo puesto.

El veterano de San Antonio Keldon Johnson, Devin Vassell y Julian Champagnie están en la postemporada por primera vez, después de jugar durante toda o la mayor parte de seis temporadas de inutilidad.

“KJ y yo estamos súper emocionados. Hemos estado hablando de esto una y otra vez; incluso lo hablamos esta mañana. Es bueno estar en esta posición, no solo para nosotros, sino para la comunidad y para los aficionados que han estado aquí y que han estado esperando. Ha pasado mucho tiempo; ya era hora, pero aquí estamos y estamos listos”, afirmó Vassell, en su quinta temporada.

Wembanyama (22), Castle (21), Champagnie (24) y Vassell (25), Dylan Harper (20) y Carter Bryant (20) lideran una plantilla enérgica y atlética que terminó tercera tanto en eficiencia ofensiva como defensiva.

“No creo que haya nada, en lo que respecta al baloncesto, que nos ponga nerviosos. Obviamente, la gente habla de la experiencia y todas esas cosas, sea lo que sea, tenemos que salir ahí y jugar al baloncesto, y creo que tenemos un equipo extremadamente bueno”, comentó Fox.

De vuelta

El entrenador de Portland, Tiago Splitter, jugó cinco temporadas en San Antonio a partir de 2010, incluida su participación como suplente clave en el equipo campeón de los Spurs en 2014.

Splitter, Manu Ginobili, Boris Diaw y Patty Mills formaron la “Coffee Gang” del equipo, integrada principalmente por suplentes de los Spurs que pasaban mucho tiempo en la carretera tomando café y almorzando juntos.

Por profundas que sean sus amistades, Splitter sabe que esos lazos solo llegan hasta cierto punto cuando se trata de por quién animarán Ginobili y Diaw en esta serie.

“Creo que hay un sentimiento romántico al respecto, pero eso es todo. Manu es Spurs, seguro. Boris, ya veremos. Tengo que invitarlo a un par de copas de vino”, dijo Splitter a los reporteros.

En camino

San Antonio tiene marca de 10-0 en casa contra Portland en la postemporada, incluida, posiblemente, la victoria más trascendental en la historia de la franquicia.

Los Spurs exorcizaron una historia de inutilidad en playoffs con lo que ahora se conoce como el “Milagro del Día de los Caídos” en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Oeste de 1999, el 31 de mayo en el Alamodome.

Tras ir perdiendo por 18 puntos, San Antonio remontó para ganar con un triple de Sean Elliott. Elliott avanzó de puntillas por la línea lateral, girando sobre los dedos de los pies y manteniendo los talones elevados para evitar pisar fuera de la cancha, y encestó un triple que resultó ser el tiro ganador.

San Antonio luego barrió la serie y ganó el primero de sus cinco campeonatos de la NBA.

Propenso a las pérdidas de balón

Portland promedió 17,3 pérdidas de balón y cometió 1.417, la mayor cantidad de la liga esta temporada.

Todo bien

El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, se volvió un poco supersticioso cuando le recordaron que los Spurs llegan a la postemporada sanos, después de lidiar con lesiones menores en las últimas semanas de la temporada.

Wembanyama se perdió tres de los últimos siete partidos del equipo tras sufrir una contusión en la costilla izquierda durante la primera mitad de la victoria de San Antonio 115-102 sobre Philadelphia el 6 de abril.

Castle se perdió dos de los últimos tres partidos por molestias en la rodilla derecha y el pie izquierdo.

Harper se lesionó el pulgar izquierdo y no jugó el cuarto periodo de la derrota 128-118 ante Denver en el cierre de la temporada regular el 12 de abril.

Los tres jugarán en el primer partido de la serie el domingo.

Arma secreta

Wembanyama no jugó contra Portland esta temporada, mientras lidiaba con lesiones de tobillo y costilla, y San Antonio ganó la serie de la temporada 2-1.

Dado que los Trail Blazers no han visto a Wembanyama durante el mejor tramo de sus tres temporadas en la NBA, al francés le preguntaron en broma si podría ser el arma secreta de los Spurs en esta serie.

Wembanyama respondió: “El secreto mejor guardado”, y luego se rió.

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