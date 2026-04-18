Entrenador de Warriors Steve Kerr duda sobre su futuro: 'estos trabajos tienen fecha de caducidad'

El entrenador de Golden State Steve Kerr no está seguro sobre su futuro y manifestó el viernes que se tomará un tiempo para serenarse antes de sostener una reunión con los dirigentes del equipo y determinar qué viene después.

La declaración de Kerr llegó el viernes, cuando la temporada de los Warrriors llegó a su fin.

“Podría continuar. Puede ser que no”, expresó Kerr después de que los Warriors perdieron en Phoenix y quedaron eliminados en el minitorneo play-in, lo que marcó la cuarta vez en las últimas siete temporadas que se queda fuera de los playoffs Golden State —que ha ganado cuatro títulos de la NBA con Kerr como entrenador.

Kerr compartió un abrazo con Stephen Curry y Draymond Green, las dos constantes del equipo en esas campañas de campeonato, en los instantes finales del encuentro de la noche del viernes, y pareció pronunciar las palabras “gracias”.

No quiso revelar qué dijo en ese momento.

“No es asunto de ustedes”, respondió, sonriendo.

Kerr, de 60 años, acaba de completar su 12ª temporada con los Warriors. En ese periodo tiene marca de 604-353, llevó a Golden State a las Finales de la NBA en cada una de sus primeras cinco temporadas —y una vez más desde entonces—, además de guiar a la selección estadounidense al oro olímpico en los Juegos de París en 2024.

Indicó que eventualmente se reunirá con el propietario de los Warriors Joe Lacob y con el gerente general Mike Dunleavy para trazar el rumbo de lo que sigue. Sugirió que eso podría ocurrir en una o dos semanas.

“Hablaremos sobre lo que sigue para los Warriors, cuál es el plan en el próximo receso”, señaló Kerr. “Y llegaremos a una decisión colaborativa sobre lo que viene. No sé qué va a pasar. Todavía me encanta entrenar. Pero lo entiendo. Todos estos trabajos tienen fecha de caducidad. Hay una etapa que se vive, y cuando esa etapa termina, a veces es momento de sangre nueva y de ideas nuevas y todo eso.

“Y, si ese es el caso, entonces no sentiré más que gratitud por la oportunidad más increíble que cualquier persona podría tener de entrenar a esta franquicia, frente a nuestros aficionados en el Área de la Bahía, y de dirigir a Steph Curry, a Dray y a todo el grupo”.

Los Warriors tuvieron marca de 37-45 esta temporada, lidiando con lesiones de principio a fin. Remontaron el miércoles una desventaja de 13 puntos en el cuarto periodo para vencer a los Clippers de Los Ángeles y avanzar a la final del play-in del viernes, pero se quedaron cortos ante los Suns.

Y ahora, los Warriors esperan para ver qué sigue.

“Esta fue una temporada sumamente dura, con las lesiones, con todo tipo de adversidad”, comentó Kerr. “Y pelearon, y pelearon durante toda la temporada. Siguieron adelante la otra noche sólo para, ya saben, prolongar la temporada, para mostrar ese tipo de lucha".

"Y luego, esta noche, simplemente no lo tuvimos. Pero el deseo competitivo estaba ahí. Y estoy orgulloso del grupo por terminar la temporada de la manera correcta, al seguir luchando e intentar ganar cada partido”.

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