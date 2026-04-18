NFL no investigará al entrenador de Patriots por su comportamiento con Dianna Russini

La NFL no está investigando el comportamiento de Mike Vrabel después de que unas fotos publicadas del entrenador de los Patriots de Nueva England y de la exreportera de The Athletic Dianna Russini en un complejo turístico de Arizona provocaran su renuncia y una investigación interna en el medio deportivo propiedad de The New York Times.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, confirmó a The Associated Press el sábado que la liga no está indagando el asunto. Los Patriots no respondieron de inmediato a una pregunta sobre si el equipo ha iniciado su propia revisión de las acciones de Vrabel.

The New York Post publicó la semana pasada las fotos de Vrabel y Russini en el hotel de Sedona y señaló que fueron tomadas antes de las reuniones anuales de la NFL que comenzaron en Phoenix el 29 de marzo.

La política de conducta personal de la NFL establece: “Todos los que forman parte de la liga deben abstenerse de una ‘conducta perjudicial para la integridad y la confianza pública en’ la NFL”.

Vrabel, quien ganó tres Super Bowls como jugador con Nueva Inglaterra, se prepara para su segunda temporada como entrenador de los Patriots. Fue el Entrenador del Año de la NFL de AP después de conducir al equipo a una marca de 14-3 la temporada pasada, que terminó con una derrota 29-13 ante Seattle en el Super Bowl. Vrabel ya había ganado el premio de Entrenador del Año de la NFL de AP con Tennessee en 2021.

Vrabel y Russini, quienes están casados, difundieron comunicados al Post tras la publicación de las fotos en los que restaron importancia a lo que muestran las imágenes.

Russini se incorporó a The Athletic en 2023 tras casi una década en ESPN, donde desempeñó diversos cargos, entre ellos presentadora de “SportsCenter”, analista de la NFL y fuente interna. Condujo un pódcast para The Athletic e hizo apariciones en su plataforma de video.

“He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera, y respaldo cada historia que he publicado”, señaló Russini en su carta de renuncia.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes