José Soriano mantiene efectividad con los Angelinos de 0,28 y 39 ponches tras 5 aperturas

En apenas cinco aperturas, la temporada de José Soriano con los Angelinos de Los Ángeles ha pasado de buena a excelente — y a histórica.

Soriano lanzó pelota de dos hits hasta la sexta entrada en la victoria 8-0 de los Angelinos sobre los Padres la noche del viernes, al cortar la racha de ocho triunfos seguidos de San Diego con otra actuación dominante del as dominicano derecho de Los Ángeles.

Soriano (5-0) tiene una efectividad de 0,28 después de permitir apenas una carrera en sus primeras 32 2/3 entradas esta temporada. Lidera las Grandes Ligas con 39 ponches mientras ha permitido solo 11 hits, y está empatado con Aaron Ashby, de Milwaukee, en el liderato de victorias con cinco.

Salvo por problemas ocasionales de control, Soriano ha sido abrumador contra cada alineación que enfrenta — y el jonrón de Drake Baldwin en la primera entrada para Atlanta el 6 de abril sigue siendo la única carrera que ha permitido en toda la campaña. Su racha de 17 entradas sin permitir carrera es la segunda más larga de las mayores esta temporada, y los rivales le batean para .104 con un WHIP de 0,73 — ambos, los mejores del béisbol.

“Es como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Es una locura. Es algo muy especial, y él es un talento especial. Siempre ha tenido el material para competir a este nivel, y está haciendo lo que hace un as. Sea lo que sea que haya hecho, que lo siga haciendo”, comentó el toletero de los Angelinos Jo Adell.

Y después de cinco aperturas consecutivas dominantes, Soriano ha entrado en una compañía poco común.

El lanzador más reciente que permitió una carrera limpia o menos en cada una de sus primeras cinco aperturas de una temporada, con al menos 15 entradas totales lanzadas, fue Fernando Valenzuela, de los Dodgers, en 1981, cuando ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional en su revolucionaria temporada de novato. Walter Johnson también lo hizo en 1913 — y nadie más.

Soriano también es el único lanzador en la historia de las Grandes Ligas que ha trabajado al menos cinco entradas, permitiendo una carrera limpia o menos y tres hits o menos, en cada una de sus primeras cinco aperturas de una temporada.

“Simplemente me siento con confianza para seguir lanzando así. Confío en mi receptor, y estamos en la misma sintonía. Creo que esa es una parte importante de los resultados que estamos teniendo”, manifestó Soriano.

Aunque Soriano deslumbró a sus dos rivales anteriores con actuaciones consecutivas de 10 ponches en 15 entradas combinadas para ganar el premio al Jugador de la Semana de la Liga Americana, en realidad no arrolló a la veterana alineación de los Padres.

San Diego recibió cuatro bases por bolas y obligó a Soriano a realizar 99 lanzamientos. Los Padres llenaron las bases en la tercera antes de que Soriano hiciera que Jackson Merrill bateara un rodado para out, pero San Diego finalmente lo sacó del juego con un sencillo y una base por bolas con dos outs en la sexta.

“El detalle que impresionó fue que, para nosotros, tuvo que batallar un poco esta noche. Creo que ahí se nota la madurez, cuando está aprendiendo a lanzar — y lo digo con cuidado — sin su mejor repertorio. Aprendió a navegar una gran alineación allá sin su mejor repertorio... y fue bastante increíble. No hay suficientes palabras”, señaló el mánager de los Angelinos Kurt Suzuki.

Soriano tiene una recta de 99 millas por hora y un sinker que está entre los mejores del béisbol, pero también está mezclando una curva que ha desconcertado a sus oponentes. La combinación ha sido demasiado para cualquier rival en sus primeras cinco aperturas.

“Conociéndolo de antes, siempre pensabas en ese sinker de más de 90 millas por hora, y luego llega y saca la curva. Ese lanzamiento se vio muy impresionante desde el dugout. Les dio problemas a nuestros muchachos al principio. Es muy difícil no hacerle swing a ese pitcheo, y complementa su sinker. Esta noche hizo un gran trabajo mezclando sus lanzamientos. Es simplemente un lanzador realmente bueno”, dijo el mánager de los Padres Craig Stammen.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes