Muncy pega 2 jonrones y respalda gran apertura de Glasnow en triunfo de Dodgers 7-1 ante Rockies

Max Muncy conectó dos vuelacercas, Tyler Glasnow permitió dos hits en siete entradas y los Dodgers de Los Ángeles se impusieron el viernes con facilidad 7-1 a los Rockies de Colorado en condiciones gélidas.

El equipo de mantenimiento en el estadio en Denver tuvo que retirar 3 pulgadas de nieve de la superficie antes del juego, que comenzó con temperaturas de 36 grados Fahrenheit (2 Celsius). Pero el aire frío no frenó a los Dodgers (15-4), el mejor equipo de las Grandes Ligas, que han ganado 11 de 14 compromisos.

Shohei Ohtani se fue de 5-2 en su regreso a la alineación de los Dodgers, y extendió a 49 juegos su racha de embasado —la mejor de su carrera. El miércoles, el astro japonés lanzó, pero no bateó, en un triunfo sobre los Mets de Nueva York, dado que todavía estaba adolorido tras recibir un pelotazo el lunes.

Muncy lidera a los Dodgers con seis jonrones. Se fue de 4-3 con un doble e impulsó tres carreras en su 21er juego de múltiples vuelacercas en su carrera.

El veterano antesalista llegó al encuentro en una mala racha. Se había ido de 17-1.

Glasnow (2-0) permitió una carrera, ponchó a siete y dio dos bases por bolas en su salida más larga de la temporada.

Tomoyuki Sugano (1-1) permitió cinco carreras con nueve hits en cuatro entradas.

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