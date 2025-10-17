Policía del Reino Unido enfrenta presión para revertir veto a hinchas israelíes en Liga Europa

La presión aumentó el viernes sobre las autoridades policiales de la ciudad inglesa de Birmingham para que revoquen la prohibición de que los aficionados del Maccabi Tel Aviv asistan a un partido de la Liga Europa en el estadio Aston Villa el próximo mes debido a preocupaciones de seguridad, una decisión que generó una condena generalizada.

Detrás de escena, el gobierno buscaba resolver la disputa, que surge en un momento de crecientes preocupaciones sobre el antisemitismo en Gran Bretaña tras un ataque mortal a una sinagoga en Manchester a principios de este mes y llamados de palestinos y sus partidarios para un boicot deportivo a Israel por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que la recomendación policial de prohibir la entrada de los aficionados del equipo visitante al partido del 6 de noviembre era "la decisión equivocada" y que "el papel de la policía es garantizar que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar del juego, sin temor a la violencia o la intimidación".

El portavoz de Starmer, Geraint Ellis, dijo el viernes que "el primer ministro se ha enfurecido por la decisión" y que el gobierno estaba trabajando urgentemente para revertirla.

Simon Foster, el funcionario electo en Birmingham responsable de supervisar la fuerza policial local y hacerla rendir cuentas, también instó a una "revisión inmediata", mientras que el alcalde local, Richard Parker, pidió a las autoridades que encuentren "una solución viable" que podría implicar que el gobierno cubra algunos costos de seguridad.

Aston Villa dijo el jueves que la policía había informado al club que "tienen preocupaciones sobre la seguridad pública fuera del estadio y la capacidad para manejar cualquier protesta potencial en la noche".

La policía de West Midlands dijo que había considerado el partido de alto riesgo "basado en inteligencia actual e incidentes previos", incluidos la violencia y los crímenes de odio que ocurrieron cuando el Maccabi Tel Aviv jugó contra Ajax en Ámsterdam la temporada pasada.

Las prohibiciones a los aficionados no son desconocidas en el fútbol europeo, pero generalmente se basan en un historial de violencia entre aficionados de clubes rivales. No hay historial de violencia entre los aficionados de Aston Villa y Maccabi.

Sin embargo, los aficionados de Maccabi han estado cada vez más en el centro de atención durante el último año, en parte vinculados a la guerra en Gaza. Más notablemente, los aficionados de Maccabi se enfrentaron violentamente con residentes de la ciudad en Ámsterdam la temporada pasada cuando el equipo visitó para un partido contra Ajax en la Liga Europa.

Decenas fueron arrestados y cinco personas fueron tratadas en el hospital tras la noche de violencia que fue condenada como antisemita por las autoridades y que también vio a algunos seguidores del equipo israelí coreando consignas antiárabes mientras se dirigían al estadio.

"La base de aficionados de Maccabi tiene un historial atroz de violencia racista que los llevó a ser prohibidos en la ciudad de Ámsterdam", dijo Ben Jamal, director de la Campaña de Solidaridad con Palestina.

En Italia esta semana hubo una fuerte presencia policial, incluidos francotiradores en el techo del estadio, para un partido de las eliminatorias entre las selecciones de Italia e Israel. Las autoridades calificaron el partido de alto riesgo el partido. Alrededor de 10.000 personas asistieron a una marcha pro-palestina más temprano en el día. Más tarde, alrededor de 50 personas, con sus rostros cubiertos, se enfrentaron con la policía, que utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para intentar dispersarlos.

El partido en el Villa Park será el primer partido fuera de casa de Maccabi en la Liga Europa, la segunda competición en importancia a nivel de clubes en Europa, desde que se llevaron a cabo protestas pro-palestinas en el estadio de Salónica, Grecia, cuando el club jugó contra PAOK el 24 de septiembre. Alrededor de 120 aficionados de Maccabi viajaron a Grecia para ese partido y fueron retenidos detrás de un cordón policial antes de entrar al recinto.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, estaba considerando una votación para suspender a los equipos israelíes de sus competiciones antes de que eso fuera superado este mes por el alto el fuego en Gaza. Aunque Israel no está en Europa, su equipo nacional y sus clubes juegan en competiciones de la UEFA, ya que muchas naciones musulmanas en el Oriente Medio y Asia boicotean al país.

Tras el anuncio de la prohibición del jueves, la UEFA instó a las autoridades británicas a garantizar que los aficionados del equipo israelí pudieran asistir al partido, mientras que Football Supporters Europe, el grupo asesor y de enlace reconocido por el organismo rector, dijo que se opone a las prohibiciones generales para los aficionados visitantes.

"Dicha prohibición de viajes de aficionados sería la primera en Inglaterra, y es extremadamente preocupante ver a la policía local tomar ese camino cuando la evidencia muestra que no resuelve nada", dijo en un comunicado. "Por el contrario, crea un riesgo adicional al no ofrecer un entorno controlado y seguro dentro del estadio".

Jack Angelides, director ejecutivo del Maccabi Tel Aviv, expresó "consternación por lo que esto potencialmente está señalando".

"No uso este término a la ligera, pero la gente pregunta, '¿Cómo se ve el antisemitismo?' Y a menudo se manifiesta como parte de un proceso... en otras palabras, pequeños eventos que conducen a algo más siniestro", dijo a la BBC.

Los incidentes antisemitas en el Reino Unido han alcanzado niveles récord tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 a Israel y la subsiguiente campaña militar de Israel en Gaza, según Community Security Trust, una organización benéfica que proporciona asesoramiento y protección para los judíos británicos. A principios de este mes, una sinagoga fue atacada en un ataque con coche y cuchillo que dejó dos congregantes muertos.

