Exjugador del West Ham Said Benrahma multado tras ataque de sus perros

El extremo argelino Said Benrahma ha sido multado con 12.000 libras (16.000 dólares) por poseer perros peligrosos que atacaron a un golden retriever en 2023 cuando jugaba para el West Ham.

Benrahma admitió dos cargos de poseer perros peligrosos fuera de control cuando vivía en el este de Londres.

Los dos perros de Benrahma, ambos de raza XL bully que escaparon de su casa, atacaron a un golden retriever llamado Bailey e hirieron a un hombre en julio de 2023, según el testimonio en el Tribunal de Magistrados de Willesden. El retriever requirió tratamiento veterinario y su dueño sufrió rasguños en los brazos y piernas.

La defensa de Benrahma, de 30 años, fue que los perros escaparon por una puerta lateral mientras alguien que trabajaba para él dejó abierta en ese momento.

Los perros ahora viven en Francia.

El juez de distrito Matt Jabbitt multó a Benrahma con 5.000 libras por cada uno de los ataques y le ordenó pagar 2.500 libras de compensación al dueño del otro perro, además de 495 libras en costos de perrera.

El juez señaló que Benrahma "expresó remordimiento cuando fue entrevistado" y observó que era la primera vez que "sentenciaba a alguien en el Oriente Medio".

Benrahma juega para Neom en la liga saudí.

El incidente ocurrió meses antes de que el gobierno británico anunciara una prohibición de poseer perros XL bully en Inglaterra y Gales. La restricción siguió a una serie de ataques fatales. Es un delito poseer tal perro sin un certificado de exención.

